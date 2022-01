Wilson Lima destaca trabalho rápido da SSP-AM para identificar criminosos envolvidos no ataque à viatura em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador, Wilson Lima, destacou nas redes sociais o trabalho rápido da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que, segundo ele, identificou em menos de 3h nesta quinta-feira (6) os criminosos envolvidos no ataque à uma viatura que transportava três presos para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul.

De acordo com a Polícia Civil, um dos envolvidos no ataque foi preso nas proximidades da barreira da saída da capital amazonense e já teria trocado de carro. Ainda nesta tarde foram apreendidos dois carros usados no crime após serem abandonados pelos bandidos e dentro de um deles estavam os armamentos usados na ação.

“Em menos de 3h, identificamos os criminosos envolvidos no ataque à viatura policial em frente ao Fórum. Um deles já está preso e também apreendemos armas e carros usados na ação. Com o Paredão Eletrônico, nenhum veículo envolvido em crime passa despercebido pela nossa segurança”, escreveu Wilson Lima.

