Wilson Lima diz que determinou que forças de segurança prendam bandidos que mataram jovem Melquisedeque em Manaus

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse em rede social que determinou empenho total das forças de segurança para prender os bandidos que mataram o jovem Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, morto com tiro na cabeça durante um assalto na noite desta quinta-feira (16), no ônibus da linha 444 em Manaus.

O mandatário também garantiu que o crime não ficará impune. “Determinei às nossas forças de segurança empenho total na captura dos bandidos que assassinaram o jovem Melquisedeque. Esse crime não ficará impune. Minha solidariedade à família e aos amigos”, escreveu.

As polícias Civil e Militar estão trabalhando, de maneira integrada, para identificar e localizar os suspeitos de cometerem o crime. Mais detalhes sobre a operação serão repassadas durante coletiva de imprensa.

A mãe da vítima, Francilene, que mora no interior do Amazonas, disse que o filho estava feliz por conseguir uma trabalho em Manaus e poder ajudá-la. “Ele disse que estava feliz, pois tinha um trabalho e poderia realizar o sonho de me ajudar. Eu peço justiça não somente por ele, mas por todos os jovens que vêm do interior pedindo uma oportunidade”, lamentou.

O rapaz trabalhava como jovem aprendiz na loja de departamentos Bemol, no momento do crime, ele estava voltando do trabalho para sua casa com uma cesta de natal.

Francilene relatou que Melquisedeque passou o ano passado inteiro produzindo e vendendo máscaras em Manaquiri, onde morava e veio há cerca de um mês para a capital amazonense em busca de emprego.