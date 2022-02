Wilson Lima equipa policiais com armamentos e pede intensificação de operações no interior do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Na manhã desta terça-feira (1º/02), 122 policiais militares embarcaram para três municípios do interior do Amazonas, onde vão atuar no mês de fevereiro, nas operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura, do programa Amazonas Mais Seguro, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que fazem parte das ações da operação Hórus, do Governo Federal.

Os policiais foram enviados para os municípios de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) e Iranduba (a 247 quilômetros de Manaus). Durante a semana, outros 20 policiais irão embarcar para o município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

O tenente-coronel Lima Júnior, coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F), da SSP-AM, ressaltou que os policiais atuam em diversos pontos estratégicos do interior.

“O governador Wilson Lima pediu para intensificarmos as operações no interior. Estamos empregando agora policiais no município de Iranduba, que já devem atuar hoje mesmo. Também estamos operando e intensificando nos ramais, estradas e na calha do rio Negro com a nossa Base Tiradentes, para fortalecer o policiamento e segurança”.

O coordenador explicou ainda que o armamento entregue pelo governador Wilson Lima na segunda-feira (31/01) vai reforçar as ações nestes municípios. “A metralhadora Negev (762) irá fortalecer a nossa lancha blindada. São metralhadoras para a embarcação, e isso deixa os policiais cada vez mais seguros para combater a criminalidade”, explicou.