‘Xixanel’ é preso após assaltar mulher no AM

Amazonas – Janelson de Oliveira Pereira, 26, conhecido como “Xixanel”, que tem várias passagens por homicídio no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), além de roubo majorado e tráfico de drogas. A prisão ocorreu no domingo (1°).

Conforme policiais civis da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o infrator estava no regime semiaberto pelos homicídios, mas foi solto e voltou a cometer crimes na cidade. No dia 30 de setembro, em posse de uma arma de fogo, ele abordou uma vítima que estava a caminho do trabalho, e roubou seu aparelho celular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A vítima veio até à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). Ela relatou que conhecia o autor do crime, tendo em vista que ele já é bastante conhecido no município, em razão dos crimes que pratica”, informaram os policiais.

Logo após tomarem conhecimento do fato, os policiais civis e militares iniciaram as diligências e foram até a residência de Janelson, onde foram localizados três aparelhos celulares, todos roubados naquele dia, inclusive o da mulher que o reconheceu.

Ele foi conduzido à unidade policial onde foi autuado em flagrante, e posteriormente teve a prisão convertida para preventiva pelo Poder Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Operação Paz

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Operação Paz iniciou no dia 1º de setembro, visando fortalecer o trabalho já desenvolvido pelo Governo do Amazonas na redução dos índices de mortes violentas intencionais. Além do Amazonas, a Operação Paz ocorre em outros 11 estados do país.

Redação AM POST