‘Xixi’, ‘Tandera’, ‘Caipira e ‘Maria do Pó’; saiba quem são os criminosos mais procurados do país

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou a lista dos criminosos mais procurados no Brasil. Com a prisão de Danilo dos Santos Albino na segunda-feira (2/8), o quadro dos foragidos mais buscados pelas autoridades passou a ter dez integrantes.

Albino foi detido pela Polícia Rodoviária Federal em São Paulo. Ele integra a maior facção criminosa do estado e praticava assaltos a bancos na modalidade “novo cangaço”, quando são utilizados armamentos pesados, veículos blindados, explosivos, com auxílio de grandes quadrilhas.

Divulgada pelo governo federal, a lista tem caráter “estratégico” para o enfrentamento às organizações criminosas no Brasil.

“A Lista de Procurados Nacional tem como premissas: existência de mandado de prisão aguardando cumprimento; envolvimento em crimes graves e violentos; participação direta ou indireta em organização criminosa; não constar na Lista da Interpol (Difusão Vermelha); dentre outras”, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a autarquia, o cidadão pode colaborar com denúncias e informações por meio dos números Disque Denúncia (190), pelo aplicativo Sinesp ou pelo site do Ministério de Segurança Pública.

“Os indivíduos da Lista de Procurados Nacional são perigosos e de alto risco. Portanto, recomenda-se o acionamento das forças policiais para efetuarem as prisões”, orienta o órgão.

Veja quem são os 10 criminosos mais procurados do Brasil:

Baixinho

Willian Alves Moscardini, conhecido como Baixinho, responde a oito processos por crimes como assalto, roubo, sequestro e agressões no estado de São Paulo.

O foragido também é acusado de participar do assalto à transportadora de valores Prosseguir, em 2017, no Paraguai. Na ocasião, foram roubados US$ 11 milhões.

Juanil Miranda

Ex-guarda civil municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Juanil integra uma milícia ligada ao jogo do bicho. O foragido foi condenado pelo tribunal do júri pela execução do delegado Paulo Magalhães Araújo.

Caipira

Alvaro Daniel Roberto, conhecido como Caipira, praticou crimes em todos os estados do país e em outras áreas do Mercosul. Ele é considerado um dos maiores traficantes do Brasil, e é acusado de tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e financiamento da fuga de líderes de organizações criminosas.

Integrou uma organização responsável pelo traslado de cocaína do Paraguai e da Bolívia para o Brasil. Foi preso em 2013, em Fortaleza (CE), mas obteve transferência para Juiz de Fora (MG) e lá conseguiu prisão domiciliar.

Leozinho/Playboy

Leomar Oliveira Barbosa é membro do Comando Vermelho, maior facção criminosa do Rio de Janeiro, e foi braço direito de Fernandinho Beira-Mar, ex-líder da organização.

O acusado foi um dos operadores da Conexão Atibaia, onde atuava na logística de operações do envio de cocaína do Paraguai para São Paulo. Leozinho foi solto indevidamente do Presídio Estadual de Formosa, em Goiás, no ano de 2018.

Maria do Pó

Sônia Aparecida Rossi tem atuação criminosa em todos os estados do Brasil e no Mercosul, acusada de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro.

É considerada a maior traficante de cocaína da região de Campinas, em São Paulo, atuando com droga oriunda da Bolívia. Sonia é suspeita de envolvimento no desaparecimento de 340 quilos de cocaína do Instituto Médico Legal de Campinas.

João Cabeludo

João Aparecido Ferraz Neto tem atuação na região Sudeste do Brasil e em países do Mercosul, praticando crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Tem envolvimento em roubos a carros fortes e tráfico de drogas na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Investigações apontam que ele esteja vivendo na Bolívia.

Tião

Lourival Máximo da Fonseca atua na região Sudeste do país e em outras regiões do Mercosul. É acusado de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, lavagem de dinheiro e tráfico de armas.

Além disso, utiliza dois nomes e CPFs falsos: Sebastião Miranda de Oliveira e Andress Gonçalves de Oliveira. Lourival é considerado um dos principais traficantes da Rota Caipira: Goiás, Minas Gerais e interior de São Paulo.

Xixi

Sérgio Luiz de Freitas Filhos é conhecido por diversos apelidos: “Mijão”, “Xixi”, “Filha”, “Wilian” e “2x”. Tem atuação na região Sudeste e em países do Mercosul, com cromes como tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Além de integrar uma facção criminosa em São Paulo, o foragido atua como negociador de compras de cocaína e pasta-base da Bolívia.

Tandera

Danilo Dias Lima, conhecido como “Tandera”, tem atuação no Rio de Janeiro e é investigado pela participação em milícias. Considerado um dos homens de confiança de Wellington Braga, o “Ecko”, chefe de uma milícia carioca, Daniel tem atuação em pontos da Baixada Fluminense.

Ele é acusado de lavar dinheiro oriundo de atividade criminosa, com compra de bens de luxo como mansões, cavalos de raça entre outros.

André do Rap

André Oliveira Macedo atua na região Sudeste do Brasil e na Europa, investigado por crimes como tráfico de drogas transnacional, associação ao tráfico e lavagem de capitais.

O criminoso teve prisão decretada em 2014 na Operação Oversea, que investigava tráfico internacional de drogas.

*Com informações do Metrópoles