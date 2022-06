Youtuber religioso mata ex-namorada transexual com facada no pescoço

Redação AM POST

A transexual Danielly do Carmo Santos, de 24 anos, foi morta na noite desta quinta-feira (16), em Tucuruí, após um desentendimento com ex-companheiro, Erick Matheus, de 26 anos. A vítima havia terminado com o homem que não aceitou o fim do relacionamento e esfaqueou gravemente no pescoço dela.

Dany, que morava com sua mãe, chegou a ser socorrida pela irmã, Daiane do Carmo mas chegou sem vida na UPA de Tucuruí. A Polícia Civil foi acionada e faz buscas por Erick, que está foragido.

Por volta das 22h, Erick procurou Danielly para reatar o relacionamento, de acordo com familiares, o homem tinha ciúmes anormal da vítima.

Amigos do casal relataram que o relacionamento era conturbado. Erick é estudante de Teologia e mantinha um canal religioso no Youtube.

Segundo relatou a irmã, Daiane do Carmo, “um ato covarde tirou a vida, de uma pessoa alegre e contagiante. Nossos amigos e a família perderam um pedaço feliz das nossas vidas. Peço justiça pela Danny!”, disse. A Polícia Civil investiga o caso.