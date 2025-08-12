A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Zelador é afastado após suspeita de assédio a crianças em escola estadual de Manaus

Zelador foi afastado e caso é investigado pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar; pais cobram mais segurança para os alunos.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 16:42

Ver resumo

Notícias Policiais – Na tarde desta terça-feira (12), pais de alunos se reuniram em frente à Escola Estadual General Sampaio, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, para protestar contra um zelador da unidade, suspeito de aliciar crianças. A identidade do funcionário não foi divulgada.

PUBLICIDADE

De acordo com a mãe de um dos estudantes e advogada do caso, Cindy Alfaia, a suspeita surgiu após conversas em um grupo de mensagens entre pais. “Fiquei sabendo pelo grupo sobre o que teria acontecido na escola. Até então, ninguém tinha sido informado oficialmente, não houve nota ou comunicado aos pais. Vim buscar respostas. A diretora assinou um documento sobre o caso, mas afirmou que a Seduc é quem deve se pronunciar. Queremos segurança para nossos filhos”, declarou. Cindy também afirmou que já existem outras denúncias contra o mesmo funcionário.

A advogada informou que ao menos um dos casos foi encaminhado à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e ao Conselho Tutelar. O zelador foi afastado do cargo.

PUBLICIDADE

Leia também: Veja vídeo: Patixa Teló finge ser “Jane” e inventa história de queda no rio em Manaus

A tia de outro estudante, Geyse Rodrigues, relatou que seu sobrinho passou por situação constrangedora. “Meu sobrinho foi ao banheiro infantil e encontrou o zelador lá dentro. Ele saiu correndo assustado. Não aceito isso. Minha filha não volta para a escola. Quero justiça”, desabafou.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) informou que, assim que a direção tomou conhecimento do fato, seguiu o Procedimento Operacional Padrão (POP), acionando o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise). A pasta afirmou ainda que as imagens das câmeras de segurança já foram repassadas à polícia e que a gestão escolar está colaborando com as investigações.

 

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Adaf apreende 300 kg de queijo e mariscos clandestinos em Parintins

Operação da Adaf recolheu alimentos sem selo de inspeção e reforçou orientações sobre segurança alimentar no porto de Parintins.

há 12 minutos

Brasil

Saiba quem é o líder evangélico que viralizou após ser flagrado de peruca e calcinha

O vídeo, divulgado inicialmente por uma página de humor local, rapidamente viralizou e deu início a uma onda de comentários.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Viraliza áudio de Patixa Teló fingindo ser outra pessoa e falando sobre sua própria morte: “Caiu dentro d’água”

Com bom humor e criatividade, influenciadora surpreende ao interpretar personagem e inventar história inusitada para amigos.

há 1 hora

Polícia

Polícia prende homem por furto de 100 metros de cabos no interior do Amazonas

Polícia Civil recupera quase 300 metros de cabos de alumínio furtados de concessionária de energia no interior do Amazonas.

há 1 hora

Polícia

Trio é preso por roubo avaliado em R$ 50 mil a turistas paranaenses no Centro de Manaus

Os criminosos encurralavam e agiam com violência com as vítimas.

há 2 horas