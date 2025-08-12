Zelador é afastado após suspeita de assédio a crianças em escola estadual de Manaus

Notícias Policiais – Na tarde desta terça-feira (12), pais de alunos se reuniram em frente à Escola Estadual General Sampaio, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, para protestar contra um zelador da unidade, suspeito de aliciar crianças. A identidade do funcionário não foi divulgada.

De acordo com a mãe de um dos estudantes e advogada do caso, Cindy Alfaia, a suspeita surgiu após conversas em um grupo de mensagens entre pais. “Fiquei sabendo pelo grupo sobre o que teria acontecido na escola. Até então, ninguém tinha sido informado oficialmente, não houve nota ou comunicado aos pais. Vim buscar respostas. A diretora assinou um documento sobre o caso, mas afirmou que a Seduc é quem deve se pronunciar. Queremos segurança para nossos filhos”, declarou. Cindy também afirmou que já existem outras denúncias contra o mesmo funcionário.

A advogada informou que ao menos um dos casos foi encaminhado à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e ao Conselho Tutelar. O zelador foi afastado do cargo.

A tia de outro estudante, Geyse Rodrigues, relatou que seu sobrinho passou por situação constrangedora. “Meu sobrinho foi ao banheiro infantil e encontrou o zelador lá dentro. Ele saiu correndo assustado. Não aceito isso. Minha filha não volta para a escola. Quero justiça”, desabafou.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) informou que, assim que a direção tomou conhecimento do fato, seguiu o Procedimento Operacional Padrão (POP), acionando o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise). A pasta afirmou ainda que as imagens das câmeras de segurança já foram repassadas à polícia e que a gestão escolar está colaborando com as investigações.