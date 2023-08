40 deputados pedem impeachment de Lula

Parlamentares da oposição no Congresso Nacional apresentaram uma solicitação de destituição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O motivo para isso decorre das declarações recentes do líder petista, que afirmou que a remoção do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff teria sido um “golpe de Estado”.

A solicitação de afastamento de Lula já foi subscrita por 40 representantes até a noite de quarta-feira, dia 30. Como revelado anteriormente por Oeste, o deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) está liderando o movimento contra o presidente.

Dos 40 assinantes da petição de destituição, 31 são deputados do Partido Liberal (PL), a agremiação política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Três são do Partido Progressista (PP) e do Republicanos, partidos que supostamente receberão pastas ministeriais no novo realinhamento ministerial de Lula. A lista também inclui cinco assinaturas de parlamentares do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Social Democrático (PSD) e União Brasil, siglas que integram a base do governo federal.

O requerimento aborda as declarações de Lula em uma entrevista à imprensa em Luanda, a capital de Angola, no último sábado, dia 26. Ao comentar o arquivamento da ação de improbidade relacionada às “pedaladas fiscais” pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), o presidente alegou que era necessário “reparar” a ex-presidente por ter sido destituída de seu cargo em 2016.

