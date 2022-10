“A ficha ainda não caiu quando me chamam de deputada”, diz Débora Menezes

Redação AM POST

“Sou bolsonarista raiz porque me posiciono, defendo meus pensamentos, ideais e não espero as coisas acontecerem, eu faço acontecer”. A declaração foi feita pela candidata eleita ao cargo de deputada estadual, Débora Menezes (PL), durante entrevista ao programa Fiscaliza Geral, veiculado na rádio Onda Digital, ocorrida na manhã desta quarta-feira, 19, ao ser questionada sobre o significado de ser considerada “bolsonarista raiz”.

Continua depois da Publicidade

Na ocasião, Débora ainda respondeu aos jornalistas Alex Braga e Ananda Chamma sobre o porquê de inúmeros candidatos considerados “bolsonaristas” no Amazonas não serem eleitos no pleito deste ano. Na avaliação dela, muitos parlamentares adormeceram nos primeiros anos de mandato, não se posicionaram e só acordaram durante as eleições. “E o presidente Bolsonaro, diferente de outros, trouxe o eleitor para próximo de si, sendo ativo nas redes sociais, mostrando sua atuação. As pessoas estão olhando, sabem o que acontece, quem se posiciona a favor ou contra. E nessas eleições, eles não deixaram se enganar nas urnas”, comentou.

A parlamentar também destacou que sua campanha foi limpa, feita com propostas nas redes sociais, indo as ruas, conversando e ouvindo as pessoas, e que continuará assim em seu mandato. “A ficha ainda não caiu quando me chamam de deputada. Mais uma vez quero agradecer a população do meu estado pelos mais de 32 mil votos de confiança e de poder representá-los na Assembleia Legislativa. Irei honrar este voto, defendendo principalmente a força da mulher e da juventude”, afirmou.

Débora continua em ritmo de campanha, na linha de frente, levantando a força da mulher amazonense pró-Bolsonaro, atendendo ao pedido da primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, de converter os votos dos indecisos para o presidente Bolsonaro.