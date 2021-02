Abertas as inscrições para processo seletivo do vereador Amom Mandel

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Amom Mandel (PODE) lançou nessa quinta-feira (25/02) processo seletivo para vagas em seu gabinete na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A Legisla Brasil, organização responsável pela realização do processo de seleção, liberou no fim da tarde o link para inscrições de candidatos. Todos os procedimentos, desde a inscrição, provas e entrevistas com selecionados, serão online e gratuitos.

“É o início do cumprimento do meu primeiro compromisso assumido pós-campanha, por isso me sinto muito feliz. É uma iniciativa que tem um objetivo simples: o respeito pelo bem público.”, afirmou Amom Mandel ao lançar a seleção.

São oferecidas 5 (cinco) vagas para profissionais de diversas áreas de atuação:

1. Social Media/Mobilização – Equipe de Comunicação;

2. Design – Equipe de Comunicação;

3. Assessor – Equipe Jurídica;

4. Assessor para assuntos interinstitucionais – Equipe Jurídica

5. Assessor – Equipe Administrativa

O processo seletivo

A seleção será feita por meio dos sistemas da Legisla de forma 100% online e gratuita para os candidatos. Os cargos ofertados são iguais (APC – Assessor Parlamentar Comissionado), mas o vereador selecionou as atribuições para cada integrante da sua equipe, delimitando o escopo de cada vaga.

Após a inscrição inicial, que deverá ser feita pelo link https://legislabrasil.org/selecao/amom-mandel/ o candidato receberá e-mails que guiarão para o sucesso das etapas. A primeira, que ocorre dos dias 25/02 a 08/03, é constituída por fases: Inscrição inicial com dados pessoais, perguntas específicas de trajetória e outras experiências, teste de atualidades, português e raciocínio lógico, teste de alinhamento para verificar sua sintonia com o estilo de trabalho do vereador Amom Mandel e um vídeo de até 2 minutos.

As próximas etapas acontecem a partir de 14/03 e seguem até 29/03. Nesse processo, a Legisla Brasil realizará entrevistas individuais online com todos os aprovados na etapa anterior.

A última etapa processo é uma entrevista final, entre os dias 01/04 a 09/04. Esse processo consiste em entrevistas individuais com a equipe do vereador Amom.

Para estar apto para se inscrever é necessário ter disponibilidade para residir ou trabalhar presencialmente em Manaus; atender os pré-requisitos específicos da descrição; ter muita vontade de trabalhar, resiliência e pró-atividade; ser residente do Estado do Amazonas; não ter sido candidato(a) para cargos eletivos.

Os resultados de cada etapa e as convocações para as etapas subsequentes serão comunicados somente via e-mail cadastrado pelo candidato.

O salário oferecido será de R$ 2.000,00 com carga horária semanal de 30 horas. Para participar o candidato deve ter concluído o Ensino Médio e/ou Superior.

Sobre a Legisla Brasil

A Legisla Brasil é uma organização suprapartidária, sem fins lucrativos, que potencializa o acesso de talentos à política. Seu trabalho consiste em selecionar, alocar, formar e acompanhar pessoas qualificadas para atuarem com legisladores municipais, estaduais e federais.

A missão da Legisla Brasil é dar um acesso transparente ao Legislativo e desenvolver talentos, com o objetivo de oxigenar a política brasileira. Já alocamos mais de 90 assessores no legislativo, e trabalhamos acelerando 28 gabinetes com nossas soluções.

Criada em 2017, a Legisla Brasil promove treinamentos para assessores parlamentares, consultoria técnica e objetiva formar profissionais que atuem no poder legislativo e apoia os parlamentares a terem uma equipe produtiva. A atuação acontece em todos os níveis federativos (federal, estadual e municipal), com políticos de todos os partidos.

Já trabalharam com o Legisla o Deputado Federal Tiago Mitraud (Novo), o vereador da cidade de São Paulo Mário Covas Neto (Podemos), o Deputado Federal João Campos (PSB), a deputada Federal pelo estado de São Paulo, Tabata Amaral e Marina Helou, Deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo.