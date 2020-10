Aberto credenciamento de imprensa para o CDE Virtual

1 – IR 2020: Receita Federal envia cartas a 4 mil amazonenses que estão na malha fina

A Secretaria da Receita Federal informou que começa a enviar, nesta quinta-feira (29), cartas a 4.124 334 mil amazonenses que estão na malha fina do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020, ano-base 2019. O alerta é para que os contribuintes promovam a autorregularização.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Receita, serão enviadas cartas “somente para contribuintes que podem se autorregularizar, isto é, aqueles que não foram intimados nem notificados”. Não é necessário comparecer à Receita Federal.

Serão enviadas 334 mil cartas em todo o Brasil no período de 29 de outubro a 1º de novembro, somente para contribuintes que podem se autorregularzar, isto é, aqueles que não foram intimados nem notificados pela Receita Federal .

Para saber a situação da DIRPF apresentada, basta consultar as informações disponíveis na página da Receita Federal na internet, no menu “Onde Encontro?”, na opção “Extrato da DIRPF (Meu Imposto de Renda)”, utilizando código de acesso ou uma conta Gov.br. A declaração retida em malha fiscal sempre apresenta mensagem de “pendência”. Junto com a pendência, são fornecidas orientações de como proceder no caso de erro na declaração apresentada.

Continua depois da Publicidade

As comunicações referem-se a casos em que as informações constantes nos sistemas da Receita Federal apresentam divergências que podem ser sanadas com a retificação da DIRPF anteriormente apresentada.

VAMOS TENTAR OUVIR UM CONTADOR SOBRE O QUE AS PESSOA DEVEM FAZER…

2 – Amazonas superou média nacional de solicitações de empréstimo consignado para a aposentados e pensionistas.

Continua depois da Publicidade

De acordo com os dados, o índice no Amazonas 18,8%, já a média nacional é 16,2%. O empréstimo consignado tem a facilidade de ser descontado na folha de pagamento ou no benefício do INSS. É oferecido a aposentados, militares das Forças Armadas, pensionistas, sem falar das empresas particulares que oferecem consignação.

Existem dois PRINCIPAIS motivos para o amazonas ultrapassar a média nacional em empréstimo consignado: a pandemia da covid-19 e a facilidade para emprestar dinheiro. ESPECIALISTAS DIZEM QUE O empréstimo consignado só deve comprometer até 35% da renda, e para não ficar no vermelho, é preciso evitar gastar mais do que ganha.

NO INÍCIO DE OUTUBRO, O governo editou a Medida Provisória (MP) 1.006/2020, que amplia de 35% para 40% a margem do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova margem valerá até 31 de dezembro deste ano, estabelecido como período de calamidade pública devido à pandemia de coronavírus.

O empréstimo consignado é aquele cujas parcelas são cobradas diretamente da folha de pagamento, o que torna viável a prática de juros mais baixos.

Continua depois da Publicidade

Com o aumento da margem, os aposentados e pensionistas do INSS poderão solicitar empréstimos comprometendo até 40% do que ganham, além de outros 5% para usar cartão de crédito na modalidade saque, que já vigorava anteriormente.

VAMOS TENTAR OUVIR UM ECONOMISTA SOBRE OS CUIDADOS QUE AS PESSOAS DEVEM TOMAR COM ESTES EMPRÉSTIMOS.

3 – Golpe no WhatsApp usa falso ‘abono de Natal’ para fraudes; veja como evitar

Na onda dos golpes que utilizam o auxílio emergencial, nova fraude rouba dados e contrata planos de telefonia celular em nome das vítimas. VAMOS TENTAR OUVIR A POLÍCIA SOBRE ISSO. SENÃO, PODEMOS SÓ GRAVAR. Com o final do ano se aproximando, um novo golpe está sendo utilizado por cibercriminosos no WhatsApp. Desta vez, relacionado a um falso abono emergencial de natal, que seria pago pelo Governo Federal no valor de R$ 800, identificou a empresa de cibersegurança Kaspersky. Com a fraude, os criminosos assinam serviços de telefonia que são cobrados das vítimas.

No novo golpe, criminosos estão espalhando links falsos para a efetuação de um cadastro, que garante o direito para receber um auxílio extra de natal, motivado pela pandemia de coronavírus. A fraude afirma que todas as pessoas que receberam o benefício do auxílio emergencial estariam também aptos para receber a quantia de R$ 800, mas a informação é falsa.

Nos links falsos, divulgados principalmente no WhatsApp, os sites possuem identidade visual parecida com a do Governo Federal e solicitam o preenchimento de um formulário com dados pessoais, como RG e CPF. Para confirmar o cadastro, os golpistas pedem que as vítimas compartilhem a inscrição no Facebook e confirmem as informações por SMS.

“Ao realizar a suposta confirmação, o usuário estará contratando um serviço pago de telefonia móvel sem saber. A cobrança será feita em sua próxima fatura, e muitos acabam pagando sem nem mesmo perceber. Isso acontece porque os fraudadores estão criando cadastros em plataformas de serviços de valor agregado de operadores e, assim, utilizando a estrutura de cobrança dessas empresas para obter ganhos financeiros”, explica analista de segurança sênior da Kaspersky.

Segundo Assolini, essa é uma das práticas mais utilizadas pelos cibercriminosos: a distorção de notícias em fake news, para confundir e ganhar veracidade entre as vítimas, pela veiculação de um assunto recorrente no momento.

“Os cibercriminosos adaptam seus golpes diariamente e mandam mensagens bastante convincentes. Eles se aproveitam principalmente da ansiedade de usuários que não verificam se aquilo é verdadeiro e acabam agindo por impulso. Como é um ataque relativamente ‘barato’ para o golpista e ele pode ser disseminado para milhões simultaneamente, mesmo que uma parcela muito pequena caia, ainda sim se torna lucrativo”, explica.

A recomendação é de sempre desconfiar de links enviados via WhatsApp. Observar o endereço do site — aquele que aparece na barra do navegador, na parte de cima — também é uma forma de identificar potenciais páginas falsas da internet.

Não fornecer dados para sites que possam parecer inseguros também é essencial para prevenir um golpe pela internet. Além disso, a Kaspersky orienta a sempre checar em outros meios notícias a respeito do coronavírus recebidas pelo aplicativo.

ODINEIA

1 – ESTE MÊS, O NÚMERO DE MORTOS POR COVID NO AMAZONAS DEVE ULTRAPASSAR 340

ATÉ ONTEM, 334 HAVIAM MORRIDO, SÓ ESTE MÊS, DE COVID no Amazonas. O ESTADO VOLTOU A APARECER NAS ESTATÍSTICAS DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE MORTES. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CAUSAS DO AUMENTO? O GOVERNO ESTADUAL TEM ALGUM ESTUDO? O AUMENTO NO NÚMERO DE CASOS, SEGUNDO O GOVERNO ESTADUAL TEM RELAÇÃO COM AS AGLOMERAÇÕES DE REUNIÕES E COMÍCIOS DE CAMPANHA ELEITORAL. MAS, E O DE MORTES?

ONTEM, O Presidente do TSE reforçou que candidatos e eleitores devem adotar cuidados sanitários

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Outubro/presidente-do-tse-reforca-que-candidatos-e-eleitores-devem-adotar-cuidados-sanitarios

2 – Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio termina hoje

VAMOS TENTAR VERIFICAR se manaus e o Amazonas alcançaram as metas. A recomendação é continuar com a vacinação onde não se atingiu a meta. O que dizem as autoridades de saúde?

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/campanha-nacional-de-vacinacao-contra-polio-termina-hoje

3 – PF FAZ OPERAÇÃO EM MANAUS

A Polícia Federal desencadeou na manhã desta sexta-feira (30) uma nova operação de busca e apreensão na cidade de Manaus. Os agentes da PF estiveram no condomínio Smile Parque das Flores, localizado no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital e também em outros endereços. A Polícia Federal (PF) no Amazonas deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 30, a Operação Aquila, de combate ao tráfico de drogas. Ação é a fase ostensiva de inquérito policial em que são investigados fatos relacionados a possíveis práticas de crimes como pertencimento a organização criminosa e tráfico de drogas. O nome da operação é uma referência à empresa fictícia utilizada pelos envolvidos para a contratação de fretamento de aeronave apreendida com entorpecentes na capital amazonense.

A Justiça Federal aceitou representação da Polícia Federal e expediu dez mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária, os quais são cumpridos nessa etapa da investigação criminal.

Em maio do corrente ano, duas pessoas foram presas em flagrante no aeródromo de Flores (aeroclube) após pousarem com avião de pequeno porte oriundo de Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus) transportando cerca de 130 quilos de entorpecentes.

Um segundo inquérito foi instaurado pela Polícia Federal para apurar outros envolvidos no esquema criminoso. Foi constatada a participação de pessoas nas cidades de Tabatinga e Manaus, no estado do Amazonas, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, locais onde são cumpridos os mandados.

Os investigados poderão responder pelos crimes de pertencimento a organização criminosa e tráfico de drogas, cujas penas, somadas, podem ultrapassar os 20 anos de prisão.

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/policia-federal-realiza-operacao-aquila-em-manaus-e-em-tabatinga

1 – SEGURANÇA PÚBLICA ENTRA DE NOVO NA MIRA DO MP-AM

A PROMOTORA SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS INSTAUROU INQUÉRITO CIVIL para fiscalizar e acompanhar o processo de formulação e execução de políticas públicas voltadas para a Segurança Pública, especificamente visando mais segurança em decorrência aos constantes roubos e mortes de motoristas de aplicativos EM Manaus.

A DECISÃO FOI TOMADA APÓS A manifestação realizada, NO DIA 27.10.2020, por motoristas de aplicativos (App), em frente à sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, EXIGINDO políticas públicas voltadas a garantir maior segurança aos prestadores de serviços de aplicativos (App) de transporte. ELA CONSIDERA AS NOTÍCIAS Dos constantes assaltos e mortes de motoristas E QUE que o cenário apresentado “evidencia a proteção insuficiente do direito à segurança pública e descaso para com a incolumidade das pessoas, de modo a demandar a imediata intervenção do Ministério Público”.

VAMOS TENTAR OUVIR DEPUTADOS, O GOVERNO E AS LIDERANÇAS DOS MOTORISTAS.

PÁGINA 7 – https://diario.mpam.mp.br/pdf.php?arquivo=2020-10-28-DiarioOficialMPAM.pdf

2 – Mourão e ministros devem levar embaixadores de 10 países à Amazônia na próxima semana

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (29) que levará representantes diplomáticos de 10 países à região amazônica, na próxima semana, para defender “que a Amazônia brasileira continua preservada”. A comitiva será capitaneada pelo vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia Legal, Hamilton Mourão.

O presidente Jair Bolsonaro não deve participar da viagem oficial, que prevê compromissos nas cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, todas no Amazonas. O grupo deve sair de Brasília na manhã da próxima quarta-feira (4) e retornar dois dias depois, na sexta (6).

O QUE DIZEM PARLAMENTARES FEDERAIS DO AMAZONAS SOBRE ESSA VIAGEM?

3 – CÂMARA MUNICIPAL VAI GASTAR R$ 1,5 MILHÃO PARA divulgação de serviços?

O DIÁRIO OFICIAL DO ÚLTIMO DIA 23 PUBLICOU ESSE DESPACHO. VAI HAVER O CONTRATO? NO FINAL DE GESTÃO? COMO FUNCIONARÁ ESSES SISTEMA? O QUE VAI FACILITAR PARA O CIDADÃO?

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. º 011/2020 –SRP/CMM PROCESSO N.º 2020.10000.10718.0.001125. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a deliberação da Pregoeira da Câmara Municipal de Manaus, no procedimento referente ao Pregão Presencial n.º 011/2020- SRP/CMM; CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público; R E S O L V E: I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão n.º 011/2020-CMM – Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de um Sistema de Autoatendimento ao Público com Aplicativos Autômatos, Inteligência Artificial e Data Mining para divulgação de todos os serviços oferecidos pela Câmara Municipal de Manaus com ênfase nas Leis, Projetos, Serviço de atendimento ao cidadão, Ouvidoria, vereadores e demais informações com Implantação, suporte, manutenção, treinamento, transferência de conhecimento e da plataforma tecnológica, oriundo do Processo Administrativo 2020.10000.10718.0.001125. Empresa vencedora: M A TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.518.435/0001-01 no valor global de R$ 1.553.500,00 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais). II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei. GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, em 23 de outubro de 2020.

* Com informações da Assessoria de Imprensa