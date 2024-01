Abin apura por que Ramagem não devolveu aparelhos da agência

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está em busca de recuperar um notebook e um aparelho celular apreendidos pela Polícia Federal na quinta-feira (25), em um endereço vinculado ao deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ramagem, que dirigiu a Abin de julho de 2019 a março de 2022, é alvo da Operação Vigilância Premiada, que investiga a suspeita de monitoramento ilegal de autoridades públicas, jornalistas e políticos durante sua gestão na agência.

Os policiais federais apreenderam os dispositivos eletrônicos, incluindo os pertencentes à Abin, ao cumprirem mandados judiciais de busca e apreensão no gabinete e em endereços residenciais do deputado.

Em resposta à repercussão do ocorrido, a Abin anunciou nesta sexta-feira (26) a abertura de uma apuração preliminar para esclarecer por que os equipamentos estavam em posse de Ramagem. A agência informou que, ao deixar o cargo, as senhas de acesso aos sistemas internos foram bloqueadas, e agora investigará se todos os equipamentos funcionais foram devolvidos.

Segundo a legislação vigente, é considerado ato de improbidade administrativa a incorporação ou uso em proveito próprio de bens públicos por servidores públicos.

A Agência Brasil tentou contato com a assessoria do deputado Ramagem para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

A Operação Vigilância Aproximada, desdobramento da Operação Última Milha, investiga o suposto uso irregular, por servidores da Abin, de um sistema de geolocalização de celulares para monitoramento ilegal de adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As investigações indicam que a estrutura da Abin foi utilizada para monitorar diversas autoridades públicas, incluindo a promotora responsável pelo caso Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em março de 2018.

A operação de quinta-feira foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a Abin vem colaborando com as investigações desde então. A agência reiterou seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos e continuará colaborando com as investigações.