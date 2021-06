Abrasel repudia discurso de Omar Aziz na CPI da Pandemia por taxar empresários de “assassinos” e culpados pelas mortes por Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas repudiou discurso do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD/AM), feito nesta semana por, que forma caluniosa e leviana, atacar a dignidade dos empresários que buscavam o retorno controlado de suas atividades comerciais, taxando-os de “assassinos”, como se fosse a intenção dos postulantes causar “mortes”no seio da população.

Continua depois da Publicidade

Omar relembrou que, na época (dezembro de 2020), houve quem celebrasse a flexibilização comercial. “(Muita gente) festejando, porque reabriu o comércio, reabriu tudo, mas tenha certeza que cada pessoa que foi para rua, que cada pessoa que postou no Facebook, no Twitter comemorando, a mesma coisa que aconteceu no Rio e em Manaus, o governador foi obrigado a retroceder”, disse o presidente da CPI da Covid.

No discurso na comissão, o senador do Amazonas fala sobre consciência. “Todas essas pessoas não têm o direito de deitar num travesseiro e dormir tranquilamente. São cúmplices de assassinato do povo amazonense”, declarou, e voltando ao deputado federal Osmar Terra (MDB/RS), aliado de Jair Bolsonaro, comentou sobre defesas sanitárias sem fundamento científico.

Neste mês, o também senador do Amazonas, Eduardo Braga, criticou, durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, as ações do Governo do Amazonas para conter o crescimento no contágio pelo novo coronavírus em dezembro do ano passado mas Braga esqueceu-se que, no dia 26 de dezembro, após o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), decretar o fechamento das atividades não essenciais no Estado, ele estava entre políticos com mandato eletivo do Amazonas que criticaram a decisão. O senador do MDB é possível adversário de Lima nas eleições de 2022.

Continua depois da Publicidade

A categoria se diz surpresa e indignada com a fala descabida de Omar Aziz, que parece querer encontrar “culpados” para a triste situação que o Amazonas viveu.

Leia nota na íntegra:

Continua depois da Publicidade