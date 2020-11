Ação contra Eduardo Bolsonaro é arquivada por Gilmar Mendes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, arquivou uma ação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, por apologia ao AI-5. Segundo o ministro, somente a Procuradoria-Geral da República tem competência jurídica para analisar o caso. As informações são do portal UOL.

– No caso em análise, verifica-se que não compete a esta Corte processar a notícia crime apresentada pelos requerentes. (…) Compete à Procuradoria-Geral da República a iniciativa para processar e investigar notícias de crimes envolvendo autoridades com prerrogativas de foro, como ocorre no caso em análise – destacou o parecer de Gilmar Mendes.

A ação é resultado de uma queixa-crime assinada, em novembro do ano passado, por 18 parlamentares do PT, PSOL, PC do B, PSB e PDT, além da liderança da Minoria na Câmara Federal. Os deputados se basearam em uma declaração de Eduardo Bolsonaro durante entrevista à jornalista Leda Nagle.

Fonte: Pleno.News