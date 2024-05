“Acredito que tenha uma censura que veio dos EUA para cá para ajudar o governo de esquerda”, diz Bolsonaro em live

Em live feita diretamente de Manaus, neste sábado (4) junto com o influenciador norte-americano Mario Nawfal, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro disse que acredita que tenha uma censura vinda do Governo dos Estados Unidos, comandado pelo presidente Joe Biden, para ajudar a esquerda no Brasil.

O ex-presidente disse que não tem provas ainda, mas espera que o trabalho feito pelo Congresso Nacional dos EUA consiga os depoimentos necessários e até a própria ajuda do bilionário Elon Musk ajude nas provas para expor o fato.

“Eu acredito que tenha uma censura que veio dos EUA para cá para ajudar o governo de esquerda, não temos provas sobre isso ainda”, disse.

O Comitê Jurídico da Câmara dos Estados Unidos, que revelou um relatório sobre as ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, enviou um documento ao governo americano para saber se o presidente Joe Biden, do Partido Democrata, colaborou com a censura de personalidades no Brasil, especialmente no X, e o que está fazendo para promover a liberdade de expressão no exterior.

O comitê pediu que o governo Biden entregue todos os documentos e comunicações que foram enviados ao Departamento de Estado americano, incluindo aqueles que foram enviados através da embaixada e consulados dos EUA no Brasil, referentes às ordens emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o STF do Brasil, que determinaram a suspensão ou remoção de contas no X ou qualquer outra plataforma de mídia social.