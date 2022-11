Acusado de corrupção, Omar Aziz é cotado para assumir ministério no governo Lula

Redação AM POST

O nome do senador Omar Aziz (PSD), está sendo cogitado por pessoas próximas aos líderes do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para ser ministro no futuro governo. As informações iniciais não indicam qual pasta Omar seria indicado, mas sua proximidade com Lula e liderança no Amazonas ao longo da eleição são fatores que podem pesar em favor do parlamentar.

Os dois políticos já foram alvo de investigações da Justiça Federal e caminharam juntos nas eleições 2022. Omar enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os amazonenses devido sua imagem já desgastada e discurso sem novidade. Em 2019 a Polícia Federal o indiciou, na Operação Maus Caminhos, por suspeita de participação em esquema que desviou cerca de R$ 260 milhões da Saúde do Amazonas. Na época, Omar não foi preso por ter foro privilegiado.

Já o petista tem em seu histórico escândalos de corrupção e já foi condenado em dois processos da operação Lava Jato — razão pela qual chegou a ficar 580 dias preso e teve sua candidatura barrada nas eleições de 2018. Lula voltou à condição de ‘descondenado’ em 2021, com a anulação das condenações pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Outros políticos do Amazonas já fizeram parte de governo petistas como ministros, como o senador Eduardo Braga (MDB) no Ministério de Minas e Energia e o ex-deputado federal Alfredo Nascimento (PL), no Ministério dos Transportes.