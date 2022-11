Acusado de corrupção, presidente socialista do Peru é alvo de protestos

Uma multidão foi às ruas exigir a renúncia do presidente do Peru, Pedro Castillo, acusado de corrupção. No sábado 5, os manifestantes ocuparam a Avenida da Emancipação, principal via da capital, Lima. Outras cidades também registraram atos contra o socialista, entre elas, Piura, Chiclayo e Cusco.

“Estamos aqui representando milhões de peruanos”, disse Carola Suarez, uma das manifestantes, à agência de notícias AFP. “O Peru não aguenta mais. Estamos à beira de um precipício. Economicamente, tudo estagnou.”

Continua depois da Publicidade

Os protestos ocorreram 15 dias depois da chegada de uma comissão da Organização dos Estados Americanos (OEA), que busca analisar a situação política do país em crise.

🇵🇪 | Despertar latino-americano? Milhares de peruanos saíram às ruas de Lima para exigir a renúncia do presidente Pedro Castillo, acusado de corrupção.pic.twitter.com/7u7v1wLgjc — Maria Laura Assis (@MLauraAssis) November 6, 2022 Continua depois da Publicidade

Em 12 de outubro, o Ministério Público do Peru apresentou uma acusação contra Castillo. Ele é acusado de integrar uma facção criminosa, tráfico de influência e conluio. No total, o socialista responde a seis investigações.

Continua depois da Publicidade

Durante um pronunciamento no mesmo dia dos protestos, Castillo afirmou que as acusações são “perseguição”, e que sua família não está envolvida em crimes. Para o líder de esquerda, seus opositores são “inimigos do povo”.

O presidente do Peru descartou renunciar.

Continua depois da Publicidade

Mobilização dos órgãos nacionais

A Polícia Nacional do Peru foi convocada para conter as manifestações. No entanto, informou em sua conta oficial no Twitter que o protesto é “ordeiro” e um “direito de cidadão”.

A Defensoria Pública do Peru pediu que a polícia conduzisse “uso racional” do gás lacrimogênio. “Evitem o uso de cavalos em mobilizações e protestos conforme determinação do Poder Judiciário”, orientou o órgão.

*Com informações da Revista Oeste