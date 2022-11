Acusados de corrupção, Renan Calheiros e Jader Barbalho são indicados para equipe de transição de Lula

Redação AM POST

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou nesta quarta-feira (9/11) que acertou os nomes indicados pelo partido para a equipe de transição com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O medebista anunciou os senadores Jader Barbalho (PA) e Renan Calheiros (AL) para compor o conselho político da transição.

“No atual momento, é fundamental termos parlamentares experientes para a construção de um relacionamento harmônico com o Congresso. Por isso o MDB também indicou os senadores Jader Barbalho (PA) e Renan Calheiros (AL) para compor o Conselho Político da Transição”, anunciou Baleia Rossi.

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, foi o indicado do partido para atuar na área de Indústria e Comércio.

Os dois senadores já foram alvo de inquérito a respeito de um suposto esquema de corrupção envolvendo as obras da hidrelétrica de Belo Monte.

O inquérito foi aberto em 2016 a partir da delação do ex-senador petista Delcídio Amaral, em especial os supostos repasses indevidos de valores a integrantes do MDB por empresas participantes do contexto da construção de Belo Monte.

Em fevereiro deste ano, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou pelo arquivamento do inquérito contra os senadores.