Adail Filho arrasta multidões em cidades do interior do Amazonas

Redação AM POST

O candidato a Deputado Federal Adail Filho (Republicanos) se lançou a outra maratona de visitas aos municípios do Amazonas. Na quinta-feira, 02, e na sexta-feira, 03, o candidato voltou a diversos municípios com os quais firmou compromisso, são eles, Fonte Boa, Santo Antônio do Içá, Tonantins, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tabatinga, Alvarães e Uarini. Durante todo o trajeto Adail esteve acompanhado do candidato a deputado Estadual e ex-prefeito de Tefé, Papi Veloso (PSC).

A maratona teve início em Fonte Boa, onde os candidatos foram recebidos pelo empresário e ex-prefeito Sué. Em seguida a equipe se dirigiu ao município de Santo Antônio do Içá onde realizaram uma extensa carreata com aproximadamente mil pessoas e deram entrevista a rádio Felicidade FM. O dia finalizou em Tonantins, onde mais de 5 mil pessoas acompanharam os candidatos em uma passeata que saiu do Porto até praça principal da cidade.

Na sexta, a campanha iniciou a caminho de São Paulo de Olivença, onde foram recebidos por mais de 4 mil pessoas que seguiram em carreata pelas ruas. Benjamin Constant moradores locais tomaram as principais avenidas da cidade, demonstrando o apoio a Adail Filho e Papi Veloso e afirmaram que Os candidatos foram os únicos a que retornaram a cidade desde a pré-campanha.

Em Atalaia do Norte, os candidatos foram recepcionados ainda na estrada que leva ao município. Recebidos por aproximadamente 2 mil pessoas, os candidatos agradeceram a multidão que se fez presente, mesmo com o forte sol. Finalizando a agenda de sexta, os futuros parlamentarem se dirigiram ao município Tabatinga, onde estavam sendo aguardados por quase 8 mil pessoas que pararam o trânsito na cidade que faz fronteira com Colômbia.

“Essa foi mais uma maratona de muito sucesso. Estamos voltando a municípios que já visitamos e estamos sendo recebidos com um carinho ainda maior que das outras vezes. Eu fico muito feliz com esse apoio todo aqui na região” afirmou Adail Filho. Já Papi Veloso disse que vê cada vez mais perto o sucesso dos projetos que estão discutindo”.

“Eu e o Adailzinho já fizemos funcionar. Eu em Tefé e ele em Coari. Eu já consego imaginar, nossa parceria fazendo esse Amazonas um estado muito melhor”, disse o candidato.

FINAL DE SEMANA

No fim de semana Adail Filho manteve sua intensa rotina de visita às cidades do Amazonas. Dessa vez aproveitou os dias 03 e 04 para visitar Tefé, Uarini, Alvarães e Manacapuru.

A agenda teve início em Uarini, onde foram recepcionados por mais de 3 mil pessoas seguindo em carreata, finalizando a passagem pela cidade com uma reunião. Em seguida, os candidatos se dirigiram ao município de Alvarães, onde foram recebidos por quase 4 mil pessoas no Porto local e seguiram em caminhada até a área central do município.

Em Tefé, a recepção foi de muita alegria, onde Adail foi um dos convidados no comício de lançamento da candidatura de Papi Veloso, que já foi prefeito da cidade. O evento movimentou o município e contou com a presença de aproximadamente 10 mil pessoas.

“Isso tudo só é possível porque a população nos conhece e confia. Conhece também o trabalho e a seriedade do Papi, que me deixa muito feliz em dar a amizade e o apoio” discursou Adail durante o evento.

Na manhã de domingo a agenda continuou na Princesinha do Solimões onde Adail Filho teve a companhia do pai e ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O candidato retornou ao Sindicato dos Pescadores de Manacapuru (Sindpesca) para reiterar o apoio a categoria e ao setor primário, em especial a pesca. A reunião no sindicato contou com mais de mil pessoas, a maioria ligada ao setor da pesca.

“Em Coari, sempre destinamos parte importante do orçamento para o setor primário e destacamos verba em especial para a pesca, porque sabemos que a vocação do interior do Amazonas está aí. Quando eu fui prefeito de Coari e a Dra. Mayara era vice-prefeita, vimos isso dar certo e queremos que dê certo aqui em Manacapuru em todo o Amazonas”, disse o candidato.