Adail Filho e Dra. Mayara fazem campanha na Zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Nessa terça, 16, os candidatos fizeram uma maratona de encontros durante a noite com visitas para expandir a campanha e voltar a bairros já visitados.

Continua depois da Publicidade

Por volta das 19h Adail e Mayara estiveram com lideranças no bairro Novo Israel. O encontro ocorreu em um restaurante e reuniu mais de 200 pessoas, algumas disputaram espaço para ver os candidatos e dialogar sobre o bairro.

Depois do Novo Israel, seguiram para o campo da Baixada Fluminense, localizado na Cidade Nova I. Lá, mais de 400 pessoas aguardavam junto com Iclea, a liderança local. No campo, as pessoas expuseram suas ideias e ouviram as propostas de Adail para a câmara federal e de Dra. Mayara para a reeleição na assembleia legislativa.

“Os bairros da zona norte precisam ser vistos com mais carinho. Faltam emendas e políticas públicas para incentivar o esporte e a cultura nessa região, afirmou o candidato a deputado federal”.

Continua depois da Publicidade

Já para Dra. Mayara, é preciso expandir as políticas pra saúde e os cuidados para com a população.

“A Zona Norte é a região mais populosa de Manaus. Com os investimentos que a gente tem feito, os bairros daqui têm cada vez mais acesso a tudo que precisam. Nós estamos aqui pra continuar esse trabalho e garanti saúde e dignidade para a população”, frisou.