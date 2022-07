Adail Filho é o entrevistado do Sim&Não no Portal A Crítica

Redação AM POST

O pré-candidato Adail Filho (REPUBLICANOS) deu entrevista ao Portal A Crítica para o programa Sim&Não. O ex-prefeito de Coari é pré-candidato a Deputado Federal e conversou com o editor-executivo do acritica.com, Dante Graça, e o editor de capa do Jornal A Crítica, Luciano Falbo.

Dante Graça perguntou sobre como tem sido a rotina do pré-candidato nos últimos meses, que respondeu ter sido bem recepcionado por onde passa. “O legado da nossa família é esse, que nos mantém com apoio da população. Eu fui eleito prefeito duas vezes, meu primo Keitton é o prefeito agora e minha irmã, Dr. Mayara, que foi a Deputada mais votada da história, vem agora pra reeleição” respondeu ele.

Perguntado sobre sua região de atuação, Adail afirmou que embora seja filho do Médio Solimões, tem recebido o carinho pelas cidades que passou. “Nós já visitamos 40% dos municípios do Amazonas e tenho sido recebido com alegria desde Tabatinga até Parintins”, disse o pré-candidato.

O editor-executivo do acritica.com quis saber também quando surgiu a ideia de ser candidato à câmara federal e se foi em função da decisão do TRE, que impediu a continuidade da família na gestão de Coari. “Olha, primeiro que o julgamento do meu caso foi o primeiro do Brasil e depois disso virou jurisprudência, nós tínhamos plena convicção de que poderíamos seguir com a vontade do povo”, disse ele.

Adail completou ainda dizendo que 22025 pessoas acreditaram nele e queriam que voltasse para a prefeitura, portanto, a vontade de ser deputado federal veio após a população mostrar que quer ele como homem público.

Dante continuou perguntando sobre quais os objetivos do pré-candidato para conseguir votos. Adail disse que será um defensor da Zona Franca de Manaus, pois “ela é o que mantém a floresta em pé. Mas não só isso, a gente precisa também levar a autossuficiência para o interior do Amazonas, porque Estado tem a capital e tem o interior”.

Para finalizar a entrevista, Luciano Falbo perguntou para o pré-candidato suas propostas para o tradicional sobe e desce. O sobe vai para o “pré-candidato Adail Filho, que tem feito uma campanha árdua e sendo muito bem recepcionado rola população”, afirmou ele com sorriso no rosto. O desce vai para “os assassinos de Bruno e Dom, um caso internacional e que não pode ficar por isso mesmo. Isso acontece sempre no Rio Solimões, e tem que acabar”, afirmou Adail.

Por fim, o pré-candidato Adail Filho agradeceu ao público que os recebe pelas cidades e pelo interior do Amazonas e também pelo espaço tradicional do Sistema Calderaro de Comunicação.