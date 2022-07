Adail Filho fala suas ideias no programa Debate Político

Redação AM POST

O pré-candidato Adail Filho (REPUBLICANOS) deu entrevista ao portal convergente para o programa Debate Político. O ex-prefeito de Coari é pré-candidato a Deputado Federal e conversou com Erica Lima sobre suas ideias e sua perspectiva para as eleições deste ano.

Continua depois da Publicidade

Entre os assuntos abordados, a apresentadora perguntou sobre os projetos atuais de Adail. “Acredito que cumpri minha missão como prefeito de Coari e agora quero levar minha experiência para o Congresso Nacional”, disse.

Perguntado por Erica Lima sobre sua popularidade, principalmente nas redes sociais, o pré-candidato disse: “Essa interação com o público é muito natural pra mim e eu quero que as pessoas acompanhem o que fizemos em Coari e o que queremos fazer com todo o Amazonas”, afirmou o pré-candidato que já visitou 40% das cidades do interior do Amazonas nos últimos dois meses.

Para Adail, um dos pontos chave para a gestão do Amazonas é a dependência dos municípios ao governo do estado e ao governo federal. A gente precisa de “um novo polo de desenvolvimento socioeconômico para as pessoas adquirirem a autossuficiência, principalmente no setor primário e até mesmo com outras matrizes. Só precisamos de alguém que faça acontecer e leve os benefícios para impulsionar as pessoas”, disse o pré-candidato reiterando ainda que parte de seu compromisso para efetivar esse projeto é a continuidade da BR-319.

Para o ex-prefeito, as demandas do povo do interior precisam ser ouvidas e resolvidas. Adail disse sofrer de indignação, pois tem muita gente passando fome no Amazonas e isso é inadmissível. “Eu até ganhei fama de brigão, mas de brigar pelo povo. Quando eu peguei Coari, ela era terra sem lei. Eu quero hoje brigar por todo o Estado do Amazonas, conversando e ouvindo as pessoas, porque isso pra mim é gratificante e é isso que eu tenho feito sempre”, disse o pré-candidato.

Continua depois da Publicidade

Com cerca de uma de duração, Adail finalizou a conversa agradecendo a recepção das pessoas por onda anda, principalmente nos interiores. Disse também estar muito feliz pelo apoio de seus familiares, da equipe e do grupo político além da equipe do portal O Convergente que o convidou para essa conversa.