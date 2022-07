Adail Filho faz maratona a pedido de lideranças e da população

Redação AM POST

O pré-candidato a deputado federal Adail Filho (Republicanos) participou de três encontros nessa terça, 19, para ouvir os anseios da população de Manaus e das cidades vizinhas.

Continua depois da Publicidade

A primeira foi às 17h a convite do enfermeiro Michael Lemos. Lemos, é uma liderança na área da saúde e na zona sul de Manaus, por isso a população pediu que ele viabilizasse a conversa.

Lideranças de vários bairros estiveram presentes para conversar com o pré-candidato, entre eles Luciano do Alfredo Nascimento, Ivaneide do Morro da liberdade, Luziane de Petrópolis e vários outros.

No encontro, se reuniram também cidadãos de várias cidades do interior de Manaus, que aproveitaram para participar do evento e falar sobre seus anseios e vontades, como o seu Jackson que veio de Presidente Figueiredo.

Continua depois da Publicidade

Às 20h o encontro foi no Bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A população solicitou o encontro às lideranças locais, Jean e Juscelino, que viabilizaram a reunião. Adail ouviu as demandas de mais de 300 pessoas da região.

Ainda na zona leste, o pré-candidato foi para o Bairro Amazonino Mendes a convite de Nogueira, uma liderança local que também atendeu a solicitação dos moradores locais. No encontro, Adail conversou com cerca de 200 pessoas e teve a oportunidade de conhecer a Liga Desportiva do Bairro Amazonino Mendes (Lidam), junto ao professor Bolinha Joga 10, sobrando tempo pra bater uma bola.

Continua depois da Publicidade

Adail Filho disse estar satisfeito com a presença e o carinho durante a maratona de reuniões. “Eu tenho ficado cada vez mais feliz, por que as pessoas vêm até nós porque sabem que nós vamos ouvi-los. Tem gente das cidades vizinhas, de bairros vizinhos que aproveitou e veio ouvir e falar um pouco. Isso é muito gratificante”, disse o pré-candidato.