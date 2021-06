Adail Filho posta foto de encontro com Amazonino: “dias melhores estão por vir”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O prefeito afastado de Coari, Adail Filho (Progressista), se reuniu com o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos) nesta quarta-feira (23), em Manaus. Em tom de campanha eleitoral, Adail afirmou que, apesar da crise da Covid-19, ambos têm esperança de que “dias melhores estão por vir”.

“Iniciei o dia trocando ideias com um importante líder político da nossa história no Amazonas, eterno governador Amazonino Mendes. Lamentamos a atual crise e situação em que nosso estado se encontra, especialmente com relação aos desdobramentos da pandemia”, escreveu o prefeito em legada da foto em que os dois aparecem sem máscara.

Amazonino passou uma temporada de sete meses em São Paulo (SP) e agora depois de tomar as duas doses da vacina contra Covid, retorna a capital para já viabilizar sua candidatura ao governo do Amazonas no pleito do ano que vem. Ele está intensificando os contatos com lideranças do interior do Estado.

Enquanto isso, Adail sofre com a perda de seu terceiro mandato consecutivo, pois teve registro de candidatura cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

O colegiado julgou um recurso eleitoral movido pela Coligação Ficha Limpa para Coari e pelo candidato a prefeito do município Robson Tiradentes (PSC) que sustentam que Adail Filho estaria tentando o terceiro mandato sucessivo dentro do núcleo familiar, o que é proibido pelo Artigo 14 da Constituição Federal. Segundo eles, Adail Pinheiro (pai) foi eleito em 2012 e Adail Filho venceu as eleições em 2016 e, por isso, não poderia ser candidato em 2020.