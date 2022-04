Adail Pinheiro enaltece competência e dedicação dos filhos ao povo amazonense

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Em entrevista realizada na manhã deste sábado (2), o ex-prefeito do município de Coari, Adail Pinheiro, esteve presente nos estúdios da Rádio Atividade Manaus para falar sobre sua aposentadoria e a nova etapa política iniciada pelos filhos, que aproveitaram a janela partidária para se filiarem ao Partido Republicanos e lançarem suas pré-candidaturas a deputado estadual e federal.

Continua depois da Publicidade

Fora dos holofotes há algum tempo, Adail Pinheiro contou que gosta de visitar os amigos e que está passando mais tempo ao lado da família. O ex-prefeito também aproveitou o espaço para agradecer ao povo do município de Coari por todas as oportunidades dadas a ele e sua família, e por todo o acolhimento que recebe ao visitar a cidade no interior do Amazonas.

“Temos uma história de trabalho, dedicação e amor com a cidade de Coari. O povo sempre nos estendeu a mão e nós sempre retribuímos com muito trabalho ao longo desses anos”, afirmou.

Sobre ver seus filhos na política, Adail contou que Mayara e Adail Filho, cresceram no meio político e ambos pediram para ingressar na vida pública.

Continua depois da Publicidade

“A Mayara é médica e muito dedicada. Ela sempre foi uma boa filha, é uma boa mãe, uma boa esposa e, acima de tudo ela gosta do povo. Ela foi criada perto de mim e no meio do povo. Ela vem se destacando no trabalho dela em meio a outros deputados muito experientes e realmente merece a boa avaliação pública que vem recebendo. Como pai, eu sou muito grato”, disse o ex-prefeito ao elogiar o trabalho da filha na assembleia e relembrar o número expressivo de votos recebidos pela deputada.

Ainda falando sobre os filhos, o ex-prefeito contou que Adail Filho também manifestou a vontade de ingressar na política. “Eu apoiei ele. E com 23 anos ele fez uma campanha com o apoio do povo e realizou um grande mandato. Ele provou que mesmo muito jovem, é competente, e de fato fez um trabalho de excelência. Pra mim também é uma grande alegria”, afirmou ao falar sobre o trabalho realizado por Adail Filho na gestão do município de Coari.

Continua depois da Publicidade

Sobre a pré-candidatura de Adail Filho a deputado federal, o ex-prefeito enfatizou a experiência e o preparo de seu filho. “Ele foi prefeito de um município importante. Embora seja jovem, o Adail tem muita experiência e conhecimento. Ele é muito estudioso sobre as questões do dia a dia do amazonense, a questão tributária, social, econômica, educação, saúde, segurança. O Adail tá bem focado nesses estudos para discutir bem as questões do interior e da capital”, finalizou Adail Pinheiro que mandou um ‘alô’ ao interior do Amazonas.