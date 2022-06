Adail quer expandir as conquistas de Coari para os demais municípios do Amazonas

Redação AM POST

Adail Filho (REPUBLICANOS) o prefeito mais novo e mais votado da história do município de Coari quer expandir as conquistas para todos os municípios do Amazonas. Dos mais de 60 municípios do estado, a maioria não tem autonomia financeira e depende do governo do estado e do governo federal. “É uma realidade muito triste”, afirma o pré-candidato a deputado federal.

“Fomos atrás, batendo de porta em porta, pegando não na cara, mas sempre lutando pelo povo, pelos produtores, pelas pessoas que ali necessitavam” afirmou Filho.

Em Coari existem duas estradas que servem para escoar a produção. Adail foi atrás das parcerias necessárias para garantir a reforma e o recapeamento, potencializando ainda mais o setor primário do município. Hoje as estradas reformadas são o caminho para o desenvolvimento da cidade. “Foi uma das nossas conquistas. As estradas estavam completamente abandonadas”, disse.

Adail entende que esse compromisso e discernimento que os mais de 60 municípios também precisam para se desenvolver. Para o pré-candidato, se não tivermos consciência e o discernimento necessários, nós temos que ter muito cuidado com o que vai acontecer em outubro de 2022.