Advogado de Bolsonaro nega envolvimento no caso de joias

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro Frederick Wassef negou envolvimento no caso de joias que está sendo investigado pela Polícia Federal. Ele afirma sofrer “uma campanha de fake news e mentiras de todos os tipos”. “Isso é calúnia que venho sofrendo e pura mentira. Total armação”, alega. Wassef foi um dos alvos de uma operação de busca e apreensão da PF na sexta-feira (11). Confira a íntegra da nota abaixo.

Além do advogado, o tenente do Exército Osmar Crivelatti e o general Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid são investigados. O rosto do general é visto no reflexo de uma foto usada para negociar esculturas recebidas como presente oficial. A imagem foi anexada ao documento de decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investigados são suspeitos de vender joias e presentes oficiais recebidos pelo ex-presidente. De acordo com a PF, eles teriam utilizado “a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado, por meio da venda desses itens no exterior”.

Íntegra da nota de Wassef

“Como advogado de Jair Messias Bolsonaro, venho informar que, mais uma vez, estou sofrendo uma campanha de fake news e mentiras de todos os tipos, além de informações contraditórias e fora de contexto. Fui acusado falsamente de ter um papel central em um suposto esquema de vendas de joias. Isso é calúnia que venho sofrendo e pura mentira. Total armação.

A primeira vez que tomei conhecimento da existência das joias foi no início deste ano de 2023 pela imprensa. Quando liguei para Jair Bolsonaro, ele me autorizou, como seu advogado, a dar entrevistas e fazer uma nota à imprensa. Antes disso, jamais soube da existência de joias ou quaisquer outros presentes recebidos. Nunca vendi nenhuma joia, ofereci ou tive posse. Nunca participei de nenhuma tratativa, nem auxiliei nenhuma venda, nem de forma direta nem indireta. Jamais participei ou ajudei de qualquer forma qualquer pessoa a realizar nenhuma negociação ou venda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Federal efetuou busca em minha residência no Morumbi, em São Paulo, e não encontrou nada de irregular ou ilegal, não tendo apreendido nenhum objeto, joias ou dinheiro. Fui exposto em toda televisão com graves mentiras e calúnias.”

Operação Lucas 12:2

A operação desta sexta-feira (11), chamada de Lucas 12:2, tem o objetivo de investigar um grupo, composto de aliados do ex-presidente Bolsonaro, que teria vendido joias e outros objetos de valor, como esculturas, entregues a autoridades brasileiras em missões oficiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O versículo bíblico que dá nome à operação diz que “não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido”.

Fonte: R7