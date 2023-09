O prefeito afastado de Borba Simão Peixoto, por suspeita de desvio de R$ 29,2 milhões no município em licitações fraudulentas, comemorou impunidade nas redes sociais por sua volta ao cargo que acontecerá nesta sexta-feira (8) Câmara Municipal.

Simão Peixoto foi preso durante a Operação Garrote, do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), suspeito de fazer parte de uma quadrilha que fraudava licitações. No entanto, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), decidiram na última quarta-feira (6) pelo seu retorno imediato ao comando do Executivo Municipal Borbense.

“Eu vim agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez esta gerenciando esse novo ciclo. Como já foi publicado através da Justiça Federal a minha reintegração ao cargo de prefeito do município de Borba. Quero comunicar a população do meu município que amanhã chegarei as 16h no Porto principal”, disse ele.

#BORBA | 🔵 Na última quarta-feira, 6/9, por 4 votos a 3, o Pleno do TRF1 determinou o retorno imediato de Simão Peixoto ao comando do Executivo Municipal Borbense. Matéria completa: https://t.co/w7MqZF2CFS pic.twitter.com/2TbOKWojzd CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Portal Rios de Notícias (@riosdenoticias) September 8, 2023

A Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Borba está marcada para as 19h de hoje e contará com a participação dos vereadores e demais autoridades do município. Durante a sessão, será oficializada a recondução de Simão Peixoto ao cargo de prefeito.

Redação AM POST*