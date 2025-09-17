Alberto Neto convoca apoiadores a pressionar deputados para aprovar a urgência do PL da Anistia: “Precisamos de 257 votos”

Notícias de Política – O deputado federal Alberto Neto (PL) fez um apelo público nesta quarta-feira, 17, em defesa da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode conceder anistia aos envolvidos aos atos de 8 de janeiro. Para o parlamentar, presos por conta das manifestações foram detidos por perseguição política e decisões da Suprema Corte.

Nas redes sociais, o parlamentar afirmou que os casos representam injustiças que precisam ser reparadas. Segundo Alberto Neto, o projeto enfrenta resistência do governo federal e de partidos de esquerda, que estariam apresentando emendas e pressionando deputados contrários à medida.

“Hoje é o dia da urgência. Nós precisamos de 250 votos. Lula tem que trabalhar na madrugada para retirar esses votos para que a gente não possa pautar a anistia no nosso país”, disse o deputado, convocando a população a entrar em contato com parlamentares e pressionar pela aprovação.

“Cobre cada deputado federal, ligue para o cabinete, vamos mobilizar o nosso país. Anistia já!”, declarou Alberto Neto.

