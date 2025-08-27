Alberto Neto detona ditadura de Moraes e reforça chamado para ato bolsonarista no 7 de setembro em Manaus

Notícias de Política – O deputado federal Alberto Neto (PL-AM) criticou nesta terça-feira, 26, o ministro Alexandre de Moraes e reforçou o chamado para o ato bolsonarista marcado para as 16h do dia 7 de setembro, na Ponta Negra, em Manaus. As declarações foram feitas em vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar.

PUBLICIDADE

“Você ainda tem uma dúvida de que a gente está vivendo a ditadura da toga? Escuta essa notícia: a Polícia Federal pede a Alexandre de Moraes pra ter policiais dentro da casa de Bolsonaro, com a preocupação de que ele pode fugir do país. Olha que absurdo. Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica, que monitora 24 horas. Se ele sair da residência, a Polícia Federal é acionada. O que estão querendo fazer? Querem matar o Bolsonaro? A gente precisa se levantar contra isso, por isso que 7 de setembro é uma data simbólica para que possamos dizer ‘Fora Lula, Fora Moraes’”, afirmou Alberto Neto.

Leia mais: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

PUBLICIDADE

Além do vídeo, o deputado escreveu em suas redes sociais: “A perseguição não tem limites! Estão transformando o Brasil em um regime de ditadura da toga. Mas não vão calar a voz de milhões de brasileiros que lutam por LIBERDADE”.

O parlamentar é um dos nomes que tem reforçado a mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Amazonas e no restante do país para o ato do próximo feriado, em meio a um clima político cada vez mais polarizado.

O ato

A manifestação será realizada na Ponta Negra, a partir das 16h, no próximo domingo, 7, como parte de uma mobilização nacional convocada pelo Partido Liberal. Outras cidades do país também devem ter concentrações a favor do ex-presidente Bolsonaro.

PUBLICIDADE

A organização em Manaus está sendo coordenada pelo deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM), com apoio do presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento.

Segundo os organizadores, a manifestação terá como foco o pedido de anistia a Bolsonaro e a apoiadores investigados em processos no STF e no TSE, além de ser uma resposta às perseguições judiciais que os bolsonaristas denunciam.