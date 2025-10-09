Alberto Neto é detonado após votar para enterrar MP que taxaria bancos e casas de apostas

Notícias de política – O deputado federal Alberto Neto (PL-AM) gerou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (8) ao comemorar a derrubada da Medida Provisória (MP) 1303, que caducou após ser retirada de pauta no Congresso Nacional. A MP, que precisava ser aprovada até hoje para não perder a eficácia, propunha a taxação de rendimentos de aplicações financeiras, como Letras de Crédito Agrário (LCA), de Crédito Imobiliário (LCI) e de Desenvolvimento (LCD), além de tributar apostas esportivas e juros sobre capital próprio, como forma de compensar a revogação de um decreto que previa aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A votação do pedido de retirada da MP registrou 251 votos favoráveis e 193 contrários, sendo o resultado apresentado pela oposição. Com isso, a MP 1303 deixou de vigorar, gerando celebração por parte de parlamentares contrários à sua implementação.

Em postagem nas redes sociais, Alberto Neto comemorou a derrubada da medida: “Derrota do governo Lula. Acaba de cair a Medida Provisória (MP) 1303 que queria criar mais de 10 impostos no nosso país. Taxando o agronegócio e quem quer investir no Brasil e lógico que com isso prejudicando milhares de empregos. Derrota do governo Lula e vitória do povo brasileiro. Parabéns ao Congresso Nacional.”

No entanto, a manifestação do parlamentar gerou críticas de diversos eleitores, que questionaram o efeito da derrubada da MP sobre setores sociais importantes. “Essa MP não é a que taxa os Bancos, Bets e bilionário? Me explique porque devemos comemorar, já que sem essa taxa o governo terá que cortar gastos da saúde e educação”, escreveu uma seguidora. Outro internauta destacou: “Derrota do Brasil, deputado. Quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. Não vamos esquecer disso na próxima eleição.”

Entre os parlamentares do Amazonas, três votaram a favor da retirada da pauta (portanto, contra a MP): Capitão Alberto Neto (PL-AM), Fausto Júnior (União-AM) e Pauderney Avelino (União-AM).

