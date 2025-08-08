A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Alcolumbre admite possibilidade de analisar pedido de impeachment de Moraes após pressão no Senado

Presidente do Senado afirma que a decisão depende de ‘critérios jurídicos e políticos’.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 17:43

Notícias de política – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo confirmaram presença em uma série de reuniões estratégicas em Washington, capital dos Estados Unidos, previstas para os dias 13 e 14 de agosto. O convite partiu do próprio governo americano, que demonstrou interesse em obter informações atualizadas sobre o panorama político e jurídico no Brasil.

PUBLICIDADE

Segundo fontes próximas aos dois, a visita ganhou ainda mais relevância após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada em 4 de agosto. O episódio gerou atenção internacional e motivou discussões sobre possíveis desdobramentos nas relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Leia mais: Davi Alcolumbre diz a líderes partidários que não vai pautar impeachment de Moraes nem com 81 assinaturas

PUBLICIDADE

Durante os encontros, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pretendem apresentar uma visão detalhada sobre a atual conjuntura do país, com foco nas ações do Supremo Tribunal Federal (STF) e nas disputas políticas em curso. Um dos objetivos declarados é evitar que Washington adote medidas punitivas contra ministros da Corte brasileira, ou que imponha novas tarifas a produtos exportados pelo Brasil, o que poderia afetar setores estratégicos da economia nacional.

Outro ponto sensível que deve entrar na pauta é a aplicação da Lei Magnitsky, legislação americana que permite sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. De acordo com interlocutores, Eduardo e Figueiredo vêm articulando para que qualquer eventual medida seja direcionada de forma mais restrita, sem impactos generalizados à economia ou à diplomacia.

A expectativa é que os dois representantes brasileiros também se encontrem com assessores próximos de Donald Trump, possível candidato republicano à presidência dos EUA, reforçando laços com setores políticos conservadores norte-americanos.

A nova rodada de conversas ocorre em um momento de forte tensão no cenário político interno, com reflexos diretos na imagem do Brasil no exterior. Os resultados desses encontros poderão indicar os rumos da relação bilateral e influenciar a narrativa internacional sobre a crise política brasileira.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

TST vai gastar R$ 1,5 milhão em sala VIP exclusiva para ministros no Aeroporto de Brasília

Um ponto que chama atenção é que o benefício poderá ser utilizado também quando os magistrados não estiverem em missão oficial.

há 36 segundos

Polícia

Polícia prende homem com 65 quilos de skunk avaliados em R$ 1,3 milhão em Manaus

Investigação do Denarc flagrou suspeito enquanto enviava parte da droga para fora do Amazonas.

há 16 minutos

Amazonas

Prefeito de Coari é notificado pelo MP-AM e acionado na Justiça para corrigir irregularidades no porto municipal

A iniciativa decorre das graves irregularidades e do risco iminente de acidentes constatados no local.

há 24 minutos

Mundo

Forças Armadas da Venezuela entram em “alerta permanente” após EUA aumentar recompensa pela captura de Maduro

Valor pela captura de presidente da Venezuela supera R$ 270 milhões.

há 26 minutos

Meio Ambiente

Empresa é multada em R$ 251 mil por depósito irregular de resíduos no Distrito Industrial

Fiscalização flagra descarte a céu aberto e operação fora da licença ambiental; atividades foram suspensas.

há 54 minutos