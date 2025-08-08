Alcolumbre admite possibilidade de analisar pedido de impeachment de Moraes após pressão no Senado

Notícias de política – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo confirmaram presença em uma série de reuniões estratégicas em Washington, capital dos Estados Unidos, previstas para os dias 13 e 14 de agosto. O convite partiu do próprio governo americano, que demonstrou interesse em obter informações atualizadas sobre o panorama político e jurídico no Brasil.

Segundo fontes próximas aos dois, a visita ganhou ainda mais relevância após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada em 4 de agosto. O episódio gerou atenção internacional e motivou discussões sobre possíveis desdobramentos nas relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Durante os encontros, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pretendem apresentar uma visão detalhada sobre a atual conjuntura do país, com foco nas ações do Supremo Tribunal Federal (STF) e nas disputas políticas em curso. Um dos objetivos declarados é evitar que Washington adote medidas punitivas contra ministros da Corte brasileira, ou que imponha novas tarifas a produtos exportados pelo Brasil, o que poderia afetar setores estratégicos da economia nacional.

Outro ponto sensível que deve entrar na pauta é a aplicação da Lei Magnitsky, legislação americana que permite sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. De acordo com interlocutores, Eduardo e Figueiredo vêm articulando para que qualquer eventual medida seja direcionada de forma mais restrita, sem impactos generalizados à economia ou à diplomacia.

A expectativa é que os dois representantes brasileiros também se encontrem com assessores próximos de Donald Trump, possível candidato republicano à presidência dos EUA, reforçando laços com setores políticos conservadores norte-americanos.

A nova rodada de conversas ocorre em um momento de forte tensão no cenário político interno, com reflexos diretos na imagem do Brasil no exterior. Os resultados desses encontros poderão indicar os rumos da relação bilateral e influenciar a narrativa internacional sobre a crise política brasileira.