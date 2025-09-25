A notícia que atravessa o Brasil!

Alcolumbre comemora após Ibama aprovar licenciamento para Petrobras explorar a Foz do Amazonas

O Ibama aprovou a última etapa do licenciamento ambiental.

25/09/2025 às 03:00

Notícias de política – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governo pelo apoio dado para o avanço na licença para exploração da Margem Equatorial. O Ibama aprovou a última etapa do licenciamento ambiental para a Petrobras explorar a Foz do Amazonas, conforme noticiou o Valor Econômico.

“Quero agradecer ao presidente Lula que, desde o primeiro encontro, em que levamos nossas preocupações …, que sonhávamos de ter desenvolvimento chegando aos rincões do Brasil”, declarou em discurso no plenário.

Alcolumbre afirmou que teve o “apoio de todos os atores importantes do governo federal a partir de uma decisão do presidente Lula” e que, após iniciada, a exploração beneficiará a Petrobras. “A Petrobras carecia de uma nova reserva exploratória. O Brasil carecia, para poder manter a Petrobras na condição que é, orgulho dos brasileiros, carecia de nova reserva”, disse.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

Alcolumbre afirmou que as reservas da estatal se esgotariam até 2034 e uma nova reserva ajudaria a manter o valor de mercado da Petrobras: “Estamos no limite de uma nova descoberta para manter uma das companhias mais valiosas do mundo, que hoje vale R$ 550 bilhões, e que, se não tiver reserva nos próximos anos, poderá vir a valer R$ 200 ou R$ 250 bilhões”, falou.

Estadão Conteúdo

