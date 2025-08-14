A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Alcolumbre diz que Senado vai recorrer no STF de medidas contra Marcos do Val

Senador foi obrigado por Alexandre de Moraes a usar tornozeleira eletrônica desde 4 de agosto.

14/08/2025 às 04:00

Ver resumo

Notícias de política – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira, 13, que a Casa ainda analisa como recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) a favor do senador Marcos do Val (Podemos-ES), obrigado a usar tornozeleira eletrônica desde 4 de agosto.

PUBLICIDADE

“A Advocacia do Senado está estabelecendo a peça jurídica que vamos impetrar no STF e buscando no ponto de vista jurídico-institucional, para recorrermos da decisão contra o senador Marcos do Val”, disse Alcolumbre, durante sessão do Senado, após senadores de oposição discursarem em defesa de Do Val.

Alcolumbre afirmou que avalia outras demandas de Do Val. As medidas contra o senador também incluem bloqueio de contas bancárias e do salário como parlamentar.

PUBLICIDADE

Do Val passou a usar uma tornozeleira eletrônica e teve o salário e verba de gabinete bloqueados pelo STF. Investigado por suposta intimidação de delegados da Polícia Federal (PF) que atuam no tribunal, o senador violou uma decisão ao viajar aos Estados Unidos mesmo com a ordem de bloqueio de passaportes.

Leia também: Wilson Lima defende COP30 na Amazônia e critica vetos de Lula à BR-319 em fórum de governadores

Na segunda-feira, 11, a Coluna do Estadão mostrou que, nos últimos dias, Alcolumbre e líderes partidários acertaram que, em contrapartida a uma flexibilização das medidas cautelares contra Do Val pelo STF, o Senado afastará o senador do mandato por seis meses. A Procuradoria do Senado formalizará esse pedido à Mesa Diretora, composta por sete senadores.

Antes de viajar aos Estados Unidos no mês passado, Marcos Do Val enviou ofícios ao diretor-geral da PF e ao Itamaraty pedindo uma “intervenção” urgente contra as decisões de Moraes que haviam bloqueado seus passaportes.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Dia 15 de agosto é feriado em alguns estados e cidades; saiba quais

Algumas cidades brasileiras terão folga nesta sexta-feira por motivos históricos e religiosos.

há 34 minutos

Manaus

IMMU multou mais de 2 mil motoristas por estacionamento irregular em vagas especiais em Manaus

A estimativa é referente ao período de janeiro a julho deste ano.

há 1 hora

Brasil

Governo federal publica Medida Provisória do plano de contingência ao tarifaço dos EUA

O conjunto de medidas foi detalhado por técnicos do governo em coletiva de imprensa.

há 2 horas

Política

Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro

A prisão de Bolsonaro foi decretada no início de agosto por descumprimento de ordem do STF.

há 2 horas

Brasil

Governo Trump revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos; entenda

Mozart é a primeira autoridade do governo Lula a ser punida com a perda de visto pelo governo Trump.

há 3 horas