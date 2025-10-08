A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Alcolumbre esfria debate sobre PL da Dosimetria e diz que proposta não avança no Senado

Mesmo após ler a minuta do projeto, o presidente do Senado deixou claro que o texto não encontrará apoio suficiente entre os senadores.

Por Jonas Souza

08/10/2025 às 13:11

Ver resumo

Notícias de Política – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), jogou um balde de água fria nas expectativas em torno do Projeto de Lei da Dosimetria, que pretende reduzir as penas dos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro. Após se reunir com o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator da proposta, Alcolumbre afirmou que “não há clima político” na Casa para aprovar o texto.

PUBLICIDADE

Leia mais: Celso Sabino enfrenta expulsão do União Brasil por insistir em ficar no governo Lula

O aviso foi dado na terça-feira (7/10), durante uma reunião realizada na residência oficial da Câmara dos Deputados. O encontro reuniu, além de Alcolumbre e Paulinho, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e os líderes Pedro Lucas (União Brasil) e Isnaldo Bulhões (MDB), além do deputado Allan Garcês (PP-MA), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mesmo após ler a minuta do projeto, o presidente do Senado deixou claro que o texto não encontrará apoio suficiente entre os senadores, sinalizando ao relator que dificilmente o PL avançará da forma como está. Alcolumbre, no entanto, comprometeu-se a discutir o tema com colegas da Casa antes de qualquer definição.

PUBLICIDADE

O projeto ficou conhecido inicialmente como “PL da Anistia”, mas passou a ser chamado de “PL da Dosimetria” após críticas à sua proposta original. A urgência da tramitação foi aprovada na Câmara, permitindo que o texto seja votado diretamente em plenário, sem análise nas comissões.

Logo após essa aprovação, o presidente da Câmara, Hugo Motta, designou Paulinho da Força como relator. Desde então, o deputado tem tentado construir uma versão do projeto que não seja considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos primeiros dias de trabalho, Paulinho se reuniu com Michel Temer (MDB) e Aécio Neves (PSDB-MG) para buscar um ponto de equilíbrio político e jurídico. Apesar das articulações, o relator enfrenta resistência, inclusive entre deputados da própria Câmara.

De um lado, o PL de Jair Bolsonaro pressiona por uma anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos ataques de 8 de Janeiro. De outro, o PT do presidente Lula rejeita qualquer discussão sobre o tema enquanto os processos ainda não tiverem transitado em julgado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Mundo

Israel e Hamas retomam reuniões para acordo de paz em Gaza

Terceiro dia de negociações em Sharm el-Sheikh pode selar o cessar-fogo após dois anos de conflito.

há 9 minutos

Brasil

Jornalista é brutalmente espancada pelo namorado em hotel de luxo

Ataque ocorreu dentro de um elevador; agressor foi preso e liberado após audiência de custódia.

há 24 minutos

Política

Celso Sabino enfrenta expulsão do União Brasil por insistir em ficar no governo Lula

Nas palavras de Sabino, deixar o governo agora prejudicaria o andamento de projetos já em curso.

há 35 minutos

Amazonas

TJAM julga dois juízes por liberação irregular de R$ 26 milhões e decisões fora da competência em ações criminais

O relator do PAD, desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, classificou condutas como grave violação à hierarquia judicial e à segurança jurídica..

há 50 minutos

Política

Deputado denuncia presos dançando em delegacia no interior do Amazonas e cobra cumprimento da lei federal

Delegado destaca a superlotação em delegacias no interior do Amazonas.

há 1 hora