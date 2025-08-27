Aldenor Lima alfineta Rodrigo Guedes após críticas por propor “Dia do Gato” em Manaus

Notícias de Política – Autor do polêmico projeto de lei que cria o Dia Municipal do Gato em Manaus, o vereador Aldenor Lima (UB) “alfinetou” nesta quarta-feira, 26, parlamentares que, segundo ele, querem “lacrar”. Durante sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus (CMM), embora não tenha citado nomes diretamente, o discurso crítico foi interpretado como uma resposta às declarações feitas na semana passada pelo vereador Rodrigo Guedes (Podemos), que ironizou a proposta.

Na ocasião, Guedes afirmou em suas redes sociais:

“Manaus não precisa do Dia do Gato, precisa é de uma ação efetiva e permanente de combate à esporotricose.”

Em plenário nesta quarta-feira, durante a votação de outro projeto de lei, Aldenor classificou como “lacração” as manifestações de colegas que, segundo ele, não se aprofundam na gravidade do problema da esporotricose, doença causada por fungos do gênero Sporothrix, que atinge humanos e animais.

“Enquanto alguns vereadores não sabem nem pronunciar ‘esporotricose’ e ficam apenas tentando se exibir nas redes sociais, eu estou aqui trabalhando dia após dia para enfrentar o problema”, afirmou Aldenor, em tom de crítica.

O vereador é autor do Projeto de Lei n° 125/2025, apresentado em fevereiro deste ano, que autoriza a Prefeitura de Manaus a adquirir o medicamento Itraconazol de uso humano para o tratamento da esporotricose animal. O parlamentar, que é veterinário e presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal (Compets), defende que a medida representa economia para os cofres públicos e eficácia no combate à doença.

Na sessão desta quarta, o parecer favorável ao projeto foi aprovado em primeira discussão com apoio de diversos vereadores. O texto segue para nova votação antes de ser encaminhado ao Executivo.

Embate

Aldenor Lima e Rodrigo Guedes já se envolveram em polêmicas na Câmara Municipal em outras ocasiões. Em abril deste an, o caso extrapolou os limites do plenário e ganhou contornos ao se estender até a sede da Polícia Federal. O confronto político resultou em coletivas de imprensa simultâneas, convocadas por ambos os parlamentares para o mesmo local, na sede da PF, e terminou com o anúncio de um pedido de cassação de mandato.

Na ocasião, Rodrigo Guedes anunciou a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar contra Aldenor Lima. Pouco depois, Aldenor respondeu no mesmo local, acompanhado da deputada estadual Joana Darc (União Brasil), sua esposa, apresentando acusações contra Guedes sobre suposto envolvimento na manutenção do chamado “gabinete do ódio” financiado com verbas públicas para atacar adversários políticos.

Apesar do embate, a oficialização da federação União Progressista em Brasília uniu, no plano municipal, os dois parlamentares na mesma bancada, a maior do Legislativo manauara.

