Aleam aprova PEC que autoriza uso de armas por guardas municipais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A PEC 03/2021, de autoria do deputado estadual Delegado Péricles, foi aprovada e promulgada, na manhã desta quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A proposta de emenda permite que as Guardas municipais de todo o estado utilizem armas letais durante o exercício da profissão.

Continua depois da Publicidade

A PEC aprovada efetiva uma alteração na redação do inciso 5, do artigo 125 da Constituição Estadual do Amazonas, que retira a restrição do porte de arma de fogo pelas guardas do município, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Na última semana, as discussões sobre o armamento da Guarda Municipal tomaram força com a apresentação da PEC 03/2021 e com o fortalecimento de intenção pela gestão municipal, com anúncio do atual prefeito e ida à Casa Legislativa para discussões sobre o assunto.

A PEC recebeu voto contrário do deputado Serafim Corrêa.