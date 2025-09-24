Aleam concede Medalha Ruy Araújo e honraria de Cidadão do Amazonas a deputado do Rio de Janeiro

Notícias de Política – A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou a Resolução nº 1.122/2025, que concede a Medalha Ruy Araújo e o título de Cidadão do Amazonas ao deputado estadual do Rio de Janeiro, Danniel Librelon Dias de Castro. O documento oficial justifica as homenagens pelos “relevantes serviços prestados em favor do Estado do Amazonas”.

A proposta foi apresentada pelo deputado amazonense João Luiz (Republicanos) em 17 de setembro e aprovada pela maioria dos parlamentares da Casa. Tanto João Luiz quanto o homenageado são membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo o parlamentar, a homenagem reconhece o trabalho humanitário de Librelon, destacando sua atuação por dois anos na coordenação do projeto Força Jovem Universal (FJU).

Além disso, Librelon liderou o Grupo de Evangelização (EVG) e o projeto “Anjos da Madrugada”, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. A Mesa Diretora da Aleam ainda não definiu a data para a entrega oficial da comenda.

Danniel Librelon é deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Republicanos, com atuação voltada a segurança pública, defesa civil e direitos sociais. No entanto, não há registros de projetos ou ações dele diretamente relacionados ao Amazonas.

A Medalha Ruy Araújo, criada para reconhecer contribuições efetivas ao desenvolvimento do Amazonas, possui caráter simbólico e público. A concessão da honraria a parlamentares de outros estados, sem vínculos diretos ou serviços comprovados no Amazonas, pode gerar questionamentos sobre a preservação de seu objetivo original.