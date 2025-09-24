A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Aleam concede Medalha Ruy Araújo e honraria de Cidadão do Amazonas a deputado do Rio de Janeiro

A proposta foi apresentada pelo deputado amazonense João Luiz e aprovada pela maioria dos parlamentares da Casa.

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 18:03

Ver resumo

Notícias de Política – A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou a Resolução nº 1.122/2025, que concede a Medalha Ruy Araújo e o título de Cidadão do Amazonas ao deputado estadual do Rio de Janeiro, Danniel Librelon Dias de Castro. O documento oficial justifica as homenagens pelos “relevantes serviços prestados em favor do Estado do Amazonas”.

PUBLICIDADE

Leia mais: Avô é preso por estuprar e manter a própria neta em cárcere privado no Amazonas

A proposta foi apresentada pelo deputado amazonense João Luiz (Republicanos) em 17 de setembro e aprovada pela maioria dos parlamentares da Casa. Tanto João Luiz quanto o homenageado são membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo o parlamentar, a homenagem reconhece o trabalho humanitário de Librelon, destacando sua atuação por dois anos na coordenação do projeto Força Jovem Universal (FJU).

PUBLICIDADE

Confira Título Cidadão Amazonense Medalha Ruy Araujo

Além disso, Librelon liderou o Grupo de Evangelização (EVG) e o projeto “Anjos da Madrugada”, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. A Mesa Diretora da Aleam ainda não definiu a data para a entrega oficial da comenda.

Danniel Librelon é deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Republicanos, com atuação voltada a segurança pública, defesa civil e direitos sociais. No entanto, não há registros de projetos ou ações dele diretamente relacionados ao Amazonas.

A Medalha Ruy Araújo, criada para reconhecer contribuições efetivas ao desenvolvimento do Amazonas, possui caráter simbólico e público. A concessão da honraria a parlamentares de outros estados, sem vínculos diretos ou serviços comprovados no Amazonas, pode gerar questionamentos sobre a preservação de seu objetivo original.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Pai é preso em Nhamundá por permitir relação de filha de 11 anos com adulto

Outro investigado está foragido.

há 14 minutos

Brasil

Novo acordo do PL da Anistia deve deixar Bolsonaro em prisão domiciliar por 1 ano e 7 meses

A pena total de Bolsonaro, atualmente superior a 27 anos de prisão.

há 27 minutos

Amazonas

Wilson Lima entrega viaturas, lanchas blindadas e cita apreensão recorde de drogas no Amazonas

Governador anuncia reforço de frota e tecnologia.

há 45 minutos

Política

Michelle Bolsonaro admite possibilidade de candidatura em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

há 1 hora

Polícia

Homem é procurado por invadir mercadinho e fazer reféns no interior do Amazonas

Câmeras registraram a ação; imagem do suspeito foi divulgada e denúncias podem ser feitas aos números 197 (PC-AM) e 181 (SSP-AM).

há 1 hora