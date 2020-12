Aleam recorre da suspensão de votação que elegeu Roberto Cidade presidente da Casa

Redação AM POST

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) por meio de sua Procuradoria-Geral entrou judicialmente com recurso de agravo interno com fundamento no art. 16, par. único, da Lei 12.016/2009, contra suspensão de votação que definiu o próximo presidente e os membros da Mesa Diretora, tendo o deputado estadual Roberto Cidade (PV) sido escolhido para o biênio 2021-2022.

A decisão de suspensão é do desembargador Wellington José de Araújo que atendeu pedido de mandado de segurança impetrado por três deputados da base do governo do Amazonas que são Alessandra Campêlo (MDB), Belarmino Lins (PP) e Saullo Vianna (PTB). Os parlamentares compõem a chapa perdedora, indicada pelo governo Wilson Lima.

Continua depois da Publicidade

A Casa Legislativa pediu que sejam suspensos os efeitos da decisão liminar monocrática reclamada, até o final julgamento da reclamação.

“A perduração dos efeitos da decisão reclamada até a data de 1° de fevereiro de 2021 causará dano irreparável e grave lesão à ordem pública, tendo em vista que sem a regular funcionamento da Mesa Diretora da ALEAM é impossível o exercício das competências constitucionais do Poder Legislativo estadual, que ficaria impedido de funcionar enquanto fossem julgados o mérito desta reclamação e do próprio MS do qual emanou a decisão reclamada”, alega a Aleam em documento.

Confira documentos:

Agravo Interno

Continua depois da Publicidade

Reclamação TJAM