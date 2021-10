Aleam vai ouvir deputados que presidiram CPI da Energia em Rondônia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os deputados estaduais, que integram a CPI da Amazonas Energia, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), aprovaram a convocação do atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Ale-RO), o deputado Alex Redano (PRB) e o deputado Jair Montes (Avante), visto que ambos participaram respectivamente como presidente e relator da CPI da Energisa, em 2019, com o objetivo de apurar as mesmas questões levantadas pela comissão amazonense. Os depoimentos foram agendados para os dias 8, 9 e 10 de novembro.

A convocação foi feita pelo presidente da CPI da Amazonas Energia, deputado estadual Sinésio Campos (PT), visto que, segundo ele, “os mesmos proprietários que foram vencedores da licitação da concessionária, no Amazonas, são os mesmos que prestam serviço em Rondônia”, afirmou. A indicação não teve objeção dos demais componentes da mesa.

As sessões da CPI da Amazonas energia estarão suspensas durante o feriado do servidor público desta quinta-feira (28) e só retorna aos trabalhos após o feriado do dia dos finados (2), na quarta-feira (3), às 14h, no Miniplenário Cônego Joaquim Gonçalves de Azevedo (Plenarinho), Aleam.