Além de péssima gestão no comando CMM, David Reis apresenta baixa produtividade como vereador

Redação AM POST*

Além de fazer uma gestão pífia do ponto de vista da prestação de serviços à população e envolvida em várias polêmicas, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), eleito com 5.148 mil votos, tem apresentado baixa produtividade como parlamentar.

David Reis está em seu terceiro mandato e tem apenas cerca de 20 Projetos de Lei que tramitaram na Casa Legislativa. Desses, apenas dez viraram leis municipais.

A primeira eleição do parlamentar aconteceu em 2012. De 2013 a 2016, ele produziu sete Projetos de Lei. Já no segundo mandato, de 2017 a 2020, ele submeteu 11 Projetos.

Agora, com oito meses de seu terceiro mandato ele possui apenas quatro Projetos de Lei (PLs)– um deles, revogado pela Procuradoria Geral do Município (PGM) e criticado pela população – uma atuação legislativa considerada pouco relevante se comparada à performance de outros colegas de parlamento.

No início do ano, Davi Reis foi eleito, por unanimidade, como o novo presidente da CMM e com ele uma nova Mesa Diretora (MD) composta pelos vereadores Wallace Oliveira (Pros), como primeiro vice-presidente, Diego Afonso (PSL), segundo vice-presidente; Caio André (PSC), terceiro vice-presidente, e Glória Carrate (PL), secretária-geral.

Entre os colegas parlamentares da Mesa Diretora, David Reis tem um resultado inferior, conforme levantamento feito pela Revista Cenarium.

Polêmicas

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção no Ministério Público do Amazonas (MP-AM) denunciou nesta semana (2) o presidente da CMM por suspeita de superfaturamento na compra de café e açúcar feita pela Casa Legislativa no último dia 23 de junho.

No documento o Comitê diz que realizou uma pesquisa de preços no site da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, no dia 26 de junho deste ano, em que constatou que o preço na licitação está acima dos preços praticados no mercado e pede instauração de uma investigação cível cabível contra o presidente da CMM e os demais responsáveis e beneficiários pelo processo de contratação.

Além disso, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), instaurou Inquérito Civil que investiga a existência de funcionários fantasmas na CMM e deu um prazo de 90 dias para que a CMM implante o sistema eletrônico para o controle de frequência dos servidores.

Davi Reis pode responder Ação por Ato de Improbidade Administrativa caso não atenda a recomendação.

Vale lembrar que o presidente da CMM se envolveu em polêmica no início do ano por ter concedido férias fora de época a chefe do seu gabinete, Suzie de Andrade Bezerra. A servidora que recebia remuneração líquida de R$ 13.501,48 recebeu férias em menos de três meses de trabalho na Casa Legislativa, segundo o Portal da Transparência da CMM.

Após repercussão negativa, o vereador David Reis decidiu exonerar Suzie do cargo de Chefe de Gabinete, conforme decreto municipal assinado por ele mesmo.