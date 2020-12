Alessandra Campêlo perde liderança do MDB na Aleam para Fausto Jr

Redação AM POST

Após perder o comando municipal do PRTB, o deputado estadual Fausto Júnior (MDB) foi para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nesta terça-feira (15) e já chegou desbancando a deputada Alessandra Campelo (MDB) que perdeu a liderança do partido na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para o recém filiado.

Durante pronunciamento na tribuna, Fausto agradeceu ao senador Eduardo Braga (MDB) o convite para se filiar ao partido.

“É com muita alegria que eu entro nos quadros do MDB, um partido histórico para o Brasil, um dos maiores partidos do país e tenho certeza que não faltará vontade da minha parte em contribuir para que o partido se fortaleça cada vez mais no Estado do Amazonas”, disse Fausto Júnior.

O deputado Josué Neto que também perdeu a presidência do diretório estadual do PRTB anunciou hoje que e filiou ao Patriota.