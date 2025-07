Alexandre de Moares proíbe Bolsonaro de falar com 191 pessoas e embaixadores

Notícias de Política – Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de manter contato com 191 pessoas, incluindo o próprio filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além de todos os embaixadores estrangeiros em Brasília. A decisão, de sexta-feira (18/7), também obriga Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica e estabelece um regime de recolhimento domiciliar noturno e em fins de semana.

A medida cautelar cita diretamente a possibilidade de fuga como justificativa, embora a palavra apareça apenas duas vezes ao longo das 45 páginas do despacho de Moraes. O texto ainda autoriza o uso da força, incluindo o arrombamento de portas e cofres, caso o ex-presidente se recuse a cumprir os mandados judiciais.

A lista de pessoas com quem Bolsonaro está proibido de se comunicar inclui alvos das ações penais 2.668, 2.693, 2.694 e 2.695, do inquérito 4.995 e da petição 12.100, todos relacionados à tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Os réus, no entanto, negam qualquer envolvimento em ações ilegais.

O ex-presidente também não pode utilizar redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiros, e deve manter uma distância mínima de 200 metros de qualquer embaixada. Com 132 representações diplomáticas na capital federal, a determinação praticamente o isola de qualquer interlocução internacional.

As medidas impõem severas restrições à rotina de Bolsonaro, que já está sob investigação da Polícia Federal e é alvo de diversas ações judiciais. O cumprimento da decisão está sendo monitorado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), onde o ex-presidente teve a tornozeleira instalada.

Pessoas com quem Bolsonaro está proibido de manter contato:

Alexandre Ramagem

Almir Garnier

Anderson Torres

Augusto Heleno

Mauro Cid

Paulo Sérgio Nogueira

Walter Braga Netto

Fernando de Sousa Oliveira

Filipe Garcia Martins Pereira

Marcelo Costa Câmara

Marília Ferreira de Alencar

Mário Fernandes

Silvinei Vasques

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Angelo Martins Denicoli

Carlos César Moretzsohn Rocha

Giancarlo Gomes Rodrigues

Guilherme Marques Almeida

Marcelo Araújo Bormevet

Reginaldo Vieira de Abreu

Antonio Clesio Ferreira

Eduardo Bolsonaro

Além de todos os embaixadores estrangeiros sediados em Brasília.