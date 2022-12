Alexandre de Moraes determina bloqueio das redes sociais de Bia Kicis e Cabo Junio Amaral

Redação AM POST

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mandou bloquear todas as redes sociais dos deputados federais federal Bia Kicis (PL-DF) e Cabo Junio Amaral (PL-MG).

A informação foi divulgada pelos parlamentares na tarde desta segunda-feira (05), antes de terem seus perfis bloqueados.

‘Acabo de ser informada que Moraes mandou bloquear todas as minhas redes sociais’, escreveu Bia no Twitter. ‘Sem contraditório, sem nada. Certamente por eu tanto denunciar a tirania hoje reinante no Brasil. Aonde vamos parar?’, questionou.

De acordo com ela, a censura contra um deputado, além de ser grave e inconstitucional, é uma ‘interferência na atividade de Parlamento, o que é um atentado à democracia e à separação dos poderes’.

Já Cabo Junio Amaral criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, responsável por pautar impeachment de membros de tribunais superiores, e o ‘justotalitarismo’. ‘Fui informado que Alexandre de Mores também determinou o bloqueio de minhas contas, o que deve ocorrer nas próximas horas. O justotalitarismo dominou. Sequer nos apontam o fato e muito menos permitem defesa. Rodrigo Pacheco, sua cumplicidade não ficará de graça’.

Com informações Gazeta Brasil