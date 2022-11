Alexandre de Moraes diz em conferência que Brasil merecia mais tempo do governo Temer

Redação AM POST

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), palestrou nesta segunda-feira (14) durante a primeira edição do Lide Brazil Conference, em Nova Iorque (EUA), e elogiou o governo do ex-presidente Michel Temer, que fez o discurso de abertura na conferência.

Continua depois da Publicidade

“Presidente Michel Temer, o tempo da Presidência de Vossa Excelência foi pouco. O Brasil merecia mais”, declarou o ministro que foi indicado ao STF em 2017 pelo político, então presidente da República, para substituir Teori Zavascki.

Moraes afirmou ainda que, durante as eleições brasileiras, a democracia foi “atacada, desrespeitada, aviltada, mas sobreviveu”.

“No Brasil, o Poder Judiciário não foi cooptado, não foi aumentado, foi uma barreira intransponível para qualquer arbítrio, qualquer ataque à democracia e qualquer ataque à liberdade”, observou. “O Poder Judiciário atuou, sob comando do STF, exatamente para podermos chegar às vésperas do fim do ano com a democracia do Brasil garantida.” Em nome dessa democracia, Moraes já havia pedido ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que “regulamente” as redes sociais quando tomar posse.