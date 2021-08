Alexandre Frota e Eduardo Leite trocam farpas no Twitter: ‘não pretendo sair contigo’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), expuseram o racha que o PSDB vive em meio à definição da candidatura do partido à Presidência da República para as eleições de 2022. Os tucanos trocaram farpas em publicações no Twitter.

Frota, que é apoiador da candidatura do governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), provocou Leite numa postagem ironizando a pouca projeção nacional entre os eleitores.

“O mais incrível de tudo é o Eduardo Leite realmente achar que será o Presidente do Brasil. Se sair comigo aqui em SP, o máximo que vamos ouvir é ” nossa Frota quem é esse seu motorista bonitinho?”, escreveu o deputado.

O mais incrível de tudo é o @EduardoLeite_ realmente achar que será o Presidente do Brasil. Se sair comigo aqui em Sp ,o máximo que vamos ouvir é " nossa Frota quem é esse seu motorista bonitinho ?" @PSDBoficial @PSDB_SP @PSDBMULHER45 @psdbmg @psdbftota @laurojardim @Poder360 pic.twitter.com/NpJ9Kl2hAM Continua depois da Publicidade — Alexandre Frota 77 (@77_frota) August 19, 2021

O governador gaúcho rebateu Frota, minimizando a importância de seu apoio.

"Fica tranquilo, Frota, que não pretendo sair contigo. Pode ficar com suas outras companhias. Mesmo assim, obrigado pelo elogio! E mande meu abraço de solidariedade ao seu motorista, já que parece achar que ele é pouca coisa", publicou Leite.

Fica tranquilo, @77_frota, que não pretendo sair contigo. Pode ficar com suas outras companhias. Mesmo assim, obrigado pelo elogio! E mande meu abraço de solidariedade ao seu motorista, já que parece achar que ele é pouca coisa. pic.twitter.com/2b7Vb2uWFB — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) August 19, 2021

Frota respondeu dizendo que diferentemente do que o governador parece ter entendido, ele não estava fazendo um convite para saírem juntos, até porque “é marido de uma mulher só”.