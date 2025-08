Alfredo Nascimento critica prisão de Bolsonaro e diz que tentam “calar vozes conservadoras”

Notícias de Política – O ex-senador Alfredo Nascimento, presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Amazonas, se manifestou nesta terça-feira (5/8) sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em vídeo publicado nas redes sociais, Alfredo classificou a decisão como uma perseguição política e disse que há uma tentativa de silenciar o movimento conservador no país.

PUBLICIDADE

Leia mais: Moraes autoriza visita de Ciro Nogueira a Bolsonaro em prisão domiciliar

“É inaceitável que, em pleno Estado Democrático de Direito, assistamos à perseguição política contra o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. O que está em jogo não é apenas a liberdade de um homem, mas a liberdade de pensamento, de expressão e de posicionamento político”, afirmou.

PUBLICIDADE

Alfredo reforçou o apoio do PL do Amazonas a Bolsonaro e declarou que o ex-presidente representa milhões de brasileiros que não aceitam o que chamou de injustiças. “Ele não é um criminoso. É um líder que ousou enfrentar o sistema e defender os valores da pátria, da família e da liberdade. O Amazonas vai se levantar contra tudo isso”, disse.

O dirigente também direcionou críticas ao ministro Alexandre de Moraes e cobrou o que considera ser uma atuação mais equilibrada do Judiciário. “Estão querendo calar as vozes conservadoras, porém nós seguiremos firmes, porque a verdade sempre prevalece, e Deus está acima de tudo. Ministro da Suprema Corte, isso tem que parar. O povo brasileiro não vai aceitar esse estado de coisas”, declarou.

Alfredo finalizou o vídeo conclamando apoio popular. “A Justiça que nós, brasileiros, conhecemos e conquistamos é outra. Firme, Brasil! Vamos juntos. Não podemos permitir que isso continue acontecendo”, concluiu.