Alfredo Nascimento reafirma pré-candidatura de Maria do Carmo e rebate fake news: “ela será governadora e vai mostrar serviço”

Notícias de Política – O presidente do Partido Liberal (PL) no Amazonas, Alfredo Nascimento, negou, nesta terça-feira (7), os rumores de que a pré-candidatura da professora Maria do Carmo Seffair ao governo do Estado estaria sob risco de ser suspensa. Em tom firme, o dirigente classificou as especulações como “fofocas” e reforçou que o projeto político da educadora é definitivo.

“A pré-candidatura da professora Maria do Carmo é irreversível. Ela tem a boa vontade do Partido Liberal e a certeza de que este presidente, Alfredo Nascimento, que envia a relação de nomes da convenção para o Tribunal Regional Eleitoral, terá o nome da professora Maria do Carmo”, declarou Nascimento.

O presidente do PL também criticou a disseminação de boatos envolvendo o nome da pré-candidata e afirmou que a sigla segue unida em torno da professora. “Essa história que está conversando, que está negociando, essa gente está plantando notícia, porque está preocupada. Maria do Carmo vai ser governadora e vai mostrar serviço, porque ela é uma grande gestora”, afirmou.

Em tom mais descontraído, Alfredo Nascimento ainda comentou o cenário político no Estado. “Engraçado como a política está se transformando em uma fofocaiada geral. Estão insistindo muito no assunto… gente, vamos trabalhar, vamos dar notícia verdadeira”, disse.

O líder partidário reiterou que não há qualquer mudança de planos e destacou o orgulho em apoiar a professora. “Tenho muito orgulho de ter a professora Maria do Carmo como pré-candidata ao governo do Estado. O resto é bobagem, é fofoca errada. Maria do Carmo é pré-candidata e é irreversível essa posição do Partido Liberal e deste presidente estadual”, completou.