Alfredo Nascimento se reúne com líderes do PL em Brasília para traçar estratégia eleitoral de 2026

Notícias de Política – Presidente estadual do PL no Amazonas e vice-presidente nacional da sigla, Alfredo Nascimento se reuniu nesta quarta-feira (14) com líderes do partido em Brasília para traçar estratégia das eleições de 2026.

Nascimento participou de uma reunião que envolveu outros presidentes estaduais do partido, onde alinharam os critérios para candidaturas e debateram o futuro da direita no Brasil.

“Em Brasília, participei da reunião com os presidentes estaduais do Partido Liberal, onde atuo como presidente no Amazonas e vice-presidente nacional. Discutimos o alinhamento para 2026, os critérios para as candidaturas e o futuro da direita no Brasil”, escreveu o político nas redes sociais.

Durante o encontro, também houve uma conversa com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na qual foi reforçada a importância estratégica do Amazonas no planejamento eleitoral da legenda.

Em meio ao processo de julgamento de ações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, figura central do PL, no Supremo Tribunal Federal (STF), integrantes destacaram que estão “preparados para os próximos passos do partido.