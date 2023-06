Alfredo Nascimento tem contas eleitoras reprovadas pelo MPE e deverá restituir R$ 78 mil

O Ministério Público Eleitoral (MPE) emitiu um parecer recomendando a desaprovação das contas eleitorais de Alfredo Nascimento, presidente estadual do PL, referentes às eleições de 2022, quando ele concorreu ao cargo de deputado federal.

As contas do ex-deputado federal apresentaram diversas irregularidades relacionadas ao uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), como o fretamento de aeronaves e o uso inadequado desse fundo em candidaturas de pessoas negras e mulheres, entre outras irregularidades. Em razão dessas inconsistências, o ex-prefeito de Manaus terá que restituir aos cofres públicos o valor de R$ 78.700.

O parecer, assinado pela Procuradora Regional Eleitoral Catarina Sales Mendes de Carvalho no dia 19, destaca que a Comissão de Prestação de Contas do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) também elaborou um relatório técnico conclusivo recomendando a desaprovação das contas do ex-candidato, o que foi seguido pelo MPE.

O processo referente à prestação de contas de Alfredo Nascimento possui o número ‘0601921-56.2022.6.04.0000’ e está sob a relatoria do juiz eleitoral Marcelo Pires Soares, devendo ainda ser julgado pelo pleno da Corte Eleitoral.

Uma das irregularidades identificadas pela comissão do Tribunal está relacionada ao serviço de fretamento aéreo, mais precisamente às listas de passageiros. Após ser notificada, a assessoria jurídica de Nascimento apresentou respostas e as listas dentro do prazo estabelecido.

A Procuradoria Eleitoral ressaltou ainda que o ex-candidato entregou com atraso os relatórios financeiros da campanha, correspondendo a 34,53% do total das receitas financeiras arrecadadas no período. Também foram constatadas irregularidades relacionadas a doações e gastos com combustíveis.

“Observa-se que o candidato prestador de contas não se preocupou em instruir as contas sob análise, deixando de cumprir o que determina o artigo 53, inciso I, alínea ‘c’, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que exige que as prestações de contas de campanha, mesmo sem movimentação financeira, sejam acompanhadas por documentos que comprovem a origem dos recursos estimados em dinheiro. Ao agir dessa forma, incorre em irregularidade grave, pois impede que a Justiça Eleitoral certifique não apenas a origem dos recursos, mas também se as doações eram de fato provenientes da atividade econômica do doador”, afirma trecho do documento.

Redação AM POST